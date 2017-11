Belén Rueda se transforma en Carolina Herrera

La Gran Vía de Madrid se ha vestido de gala para el preestreno de ‘Perfectos desconocidos’, el nuevo largometraje protagonizado por Belén Rueda, Juana Acosta, Ernesto Alterio, Dafne Fernández, Pepón Nieto y Eduardo Noriega, que aterrizará el próximo 1 de diciembre en la gran pantalla. Como era de esperar, la gran cita madrileña ha reunido a algunos de los rostros más destacados del panorama celeb, que han querido arropar a las estrellas de la nueva cinta dirigida por Álex de la Iglesia.

Entre todos los asistentes, ha destacado Belén Rueda, que ha retomado su agenda tras la reciente muerte de su madre. La actriz reapareció y lo hizo por todo lo alto con un diseño de Carolina Herrera, una de las firmas a las que suele recurrir para deslumbrar en photocalls y alfombras rojas. En esta ocasión, se trata de un sofisticado vestido amarillo largo de manga francesa, gran lazada y los clásicos cuellos propios de los diseños de la modista venezolana. Se trata del mismo modelo escogido por Paloma Segrelles para los ‘Premios Vanity Fair’ y, al parecer, uno de los más exitosos de la última colección de la casa de moda.

Además de impresionar con el elegante estilismo, la actriz sorprendió con un look beauty protagonizado por un recogido cardado hacia atrás con gran volumen en la parte delantera, con el que inevitablemente recordaba a la icónica diseñadora que firmaba su vestido.

Sin embargo, el look de Belén no fue el único que acaparó flashes y miradas en la Gran Vía madrileña. La actriz Dafne Fernández, otra de las protagonistas de la película, impresionó con un nuevo corte bob con puntas onduladas y un ajustado vestido asimétrico con cut out a la altura de la cintura de la firma Elisabetta Franchi.

Juana Acosta, Elena Furiase, María Escoté y Carolina Bang fueron otras de las celebs que no quisieron perderse la premiere de ‘Perfectos desconocidos’. ¿Quieres descubrir los mejores looks de la noche? ¡Haz clic en la galería!