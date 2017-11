En el último año, Miley Cyrus ha demostrado a través de sus looks que siente absoluta devoción por los diseños ‘made in Spain’. Aunque de un tiempo a esta parte la cantante apuesta por una imagen que se aleja de la excentricidad que ha marcado gran parte de su carrera, lo cierto es que existe una firma española ante la que no puede evitar caer una y otra vez: Agatha Ruiz de la Prada.

Durante el último programa de la versión estadounidense de La Voz, la exchica Disney, que ejerce como ‘coach’ en el espacio televisivo, apostó por un llamativo vestido de color rosa fucsia firmado por la diseñadora madrileña. Con escote palabra de honor y una amplia forma acampanada que crecía de manera progresiva a partir de los tres grandes volantes que integran la pieza, Miley no pudo evitar presumir de su pieza en las redes sociales.

BIG dress in celebration of a BIG night for #TeamMiley 💕💕💕 wish me and my girls luck ! Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 4:54 PST



“Un gran vestido para una gran noche”, “Cuanto más grande es el vestido, más grandes los aros”, escribía la cantante de Malibu junto a dos de las cinco publicaciones que realizó en apenas unas horas, demostrando así lo orgullosa que se siente con su nueva adquisición.

Aunque la prometida de Liam Hemsworth no ha hecho ningún tipo de comentario acerca de la autoría del vestido, nosotros lo teníamos claro desde el minuto cero: su vestido tenía nombre, apellidos y un sello español inconfundible. Se trata de una de las últimas creaciones de Agatha Ruiz de la Prada, en concreto, un vestido de la colección primavera – verano 2018 que ya vimos en el mes de septiembre durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Ahora, gracias a Miley, el explosivo vestido de Agatha Ruiz de la Prada ha conseguido traspasar el charco y lograr un gran impacto mediático a nivel internacional.

La propia Agatha, en cambio, sí que ha querido pronunciarse acerca de la elección de la cantante, respondiendo a la artista con un mensaje muy parecido: “Un gran vestido para una gran estrella”.

Esta no ha sido la primera vez en la que Cyrus apuesta por los diseños de la diseñadora más colorista del panorama nacional. Hace aproximadamente un año, la cuñada de Elsa Pataky escogía un patriótico diseño con el que la apoyó la candidatura de Hilary Clinton en su particular carrera a la Casa Blanca. En 2015, durante los MTV Music Awards, Miley no se conformó con actuar con un diseño firmado por Agatha Ruiz de la Prada, sino que lució dos vestidos a lo largo de la velada.

Sea como fuere, el idilio de Miley Cyrus con la moda española no termina aquí. El mes pasado, la cantante escogía un diseño de la catalana Maria Escoté, durante la première de la película que protagoniza su cuñado Chris Hemsworth, Thor: Ragnarok; esta primavera, el nombre de Palomo Spain también sonó con fuerza fuera de nuestras fronteras después de que la artista decidiese lucir una de sus creaciones en el videoclip de Malibu, primer ‘single’ de su último disco, Younger Young.