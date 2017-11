Grammy Latino | Vuelve la alfombra roja de los despropósitos

La alfombra roja de los Grammy Latino siempre es sinónimo de exceso. La ceremonia de entrega de los premios más importantes de la música en español tuvo lugar anoche en Las Vegas dejando para el recuerdo, como en anteriores ediciones, todo un desfile de modelos imposibles en los que los escotes, transparencias, encajes y brillos extremos son los grandes protagonistas.

Pero como todo en la vida, siempre hay una excepción que confirma la regla, y en este caso su nombre es Ana de Armas. La actriz de origen cubano fue de las pocas asistentes a la gala que se salvó entre todo el despropósito estilístico que reinó en la velada. Un espectacular vestido corto en negro y plata firmado por Ralph & Russo consiguió coronar a la protagonista de Blade Runner 2049 como la mejor vestida de la noche. Con marcadas hombreras, mini volantes y adornado con lentejuelas y pedrería, pertenece a la colección de alta costura de otoño-invierno 17/18 de la casa francesa.

Ya en sus últimas apariciones públicas la estrella se ha confirmado como uno de los iconos de estilo indiscutibles del panorama internacional. Los fabulosos diseños de grandes diseñadores con los que ha desfilado por las alfombras rojas de todo el mundo así lo han demostrado.

Asimismo, Camila Cabello, una de las cantantes revelación del momento, también consiguió destacar gracias a su vestido de inspiración romántica, muy vaporoso, con pronunciado escote y estampado multicolor, creado Monique Lhuillier.

Por su parte, Niña Pastori puso el acento español a la cita, aunque no consiguió pasar más allá del aprobado con su poco favorecedor modelo color block en rosa y azul.

Aun así, no fue lo peor de la velada. No pierdas detalle de los looks más escalofriantes de los Grammy Latino pinchando en nuestra galería.