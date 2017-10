Aún quedan dos meses para finalizar el año, pero ya podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el 2017 será recordado por la inclusión definitiva de Ivanka Trump en la lista de iconos de estilo. Ahora sopla 36 velas y podemos hablar de una mujer capaz de hacer suya modas, fiebres… En definitiva, que convierte en tendencia todo lo que toca.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado mes de enero propició de manera paralela la de Melania e Ivanka a la crónica social y -por supuesto- fashion. Desde el primer día, las dos protagonizaron los titulares de las crónicas que nos encargamos de diseccionar y poner la lupa sobre los looks.

Por su condición de Primera Dama de los Estados Unidos, Melania aglutina la gran mayoría de focos y es ahí donde el nombre de la hija de Donald Trump adquiere más mérito. No es fácil robarle flashes a la exmodelo eslovena, pero Ivanka ha conseguido hacerlo.

¿Cómo? Siendo fiel a un estilo clásico, elegante, sin demasiadas excentricidades pero que le ha dado un resultado inmejorable. Y eso que a su llegada no lo tuvo nada fácil, pues comenzó su andadura en la Casa Blanca con un feroz veto de los grandes almacenes de ropa a su marca de moda. Ivanka lo superó e incluso multiplicó sus ingresos. Un desprestigio comercial que se hizo extensible a algunos diseñadores que previamente habían hecho lo propio con Melania Trump, como Marc Jacobs o Tom Ford.

No es el único paralelismo entre Ivanka y la First Lady. Sus comparaciones de estilo han sido inevitables, habiendo repartido victorias y derrotas a partes iguales. Incluso, hemos visto cómo Melania ha copiado a la hija de su marido. Pero no todo han sido luces. Desde que asumiera su rol (en principio gratuito) como asesora presidencial, Ivanka ha soportado críticas que le han situado cerca del declive.

Durante sus exhibiciones de estilo la hemos visto fiel y reiterando su apuesta en looks como la falda lápiz y el jersey, un mix asociado a ella, sin ningún tipo de duda. La estadounidense abandera el estilo lady como nadie, adoptando tendencias fervientes como el cuadro galés. En las últimas fechas, Ivanka Trump ha puesto en juego un cambio de registro fashion y se ha inclinado por incluir en su armario (con garantías) firmas low cost como Zara, en una muestra más del inagotable poder e influencia mundial de Amancio Ortega.

En once meses le ha dado tiempo a dejarnos looks que permanecerán en nuestra retina mucho tiempo. Y como sabemos que no te quieres perder ninguno, te los hemos agrupado en nuestro vídeo inicial. ¡Felicidades, Ivanka!