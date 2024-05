Nada externo altera la agenda de los Windsor. A pesar del viaje del príncipe Harry a Londres, ni el príncipe Guillermo, ni tampoco el rey Carlos III han hecho cambios en sus compromisos oficiales para reunirse con el duque de Sussex. En el caso del príncipe de Gales, nadie esperaba que se viera con su hermano menor, debido a las tensiones que ha habido entre ambos en los últimos tiempos.

Sin embargo, el plantón del rey Carlos III sí que ha resultado más llamativo, sobre todo, porque cuando el Palacio de Buckingham anunció que el monarca tenía cáncer, el duque de Sussex voló de manera inmediata a Londres para verle. Esta vez, la agenda oficial ha estado por encima de cualquier tema familiar y ha evidenciado de nuevo la deliciada situación entre Meghan y Harry y los Windsor.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

El príncipe Harry ya ha abandonado Londres y se ha dirigido a Nigeria en compañía de su esposa, Meghan Markle que, por cierto, tuvo que pasar por uno de los aeropuertos de la capital británica para hacer escala.

Mientras que el duque de Sussex ha continuado con su ruta hacia África, Guillermo ha estado en Cornualles y en las islas Sorlingas. Un viaje en el que ha estado promoviendo su proyecto para acabar con el problema de las personas sin hogar en el Reino Unido, que tanto preocupaba a su madre, Diana de Gales, y que, además, ha sido la primera vez que ha pasado la noche fuera de casa desde que operaran a Kate Middleton. Esto ha sido interpretado por muchos, a falta de información oficial, como un claro gesto de que la evolución del estado de la princesa de Gales es positivo.

El príncipe Guillermo, relajado en un acto. (Foto: Gtres)

Tanto en Cornualles, como en las Islas Sorlingas, el heredero al trono ha mostrado su mejor sonrisa y se le ha visto tranquilo y relajado, muy volcado en su papel oficial. Como era de esperar, al hijo mayor del rey Carlos III se le ha preguntado por el estado de su esposa, Kate Middleton y, aunque no ha dado muchos detalles, sí que ha comentado que lo estaba haciendo muy bien. De la misma manera, el príncipe de Gales ha dicho que sus hijos estaban celosos de este viaje que ha hecho a las Islas Sorlingas, un destino típico vacacional en el Reino Unido y donde, por cierto, él mismo ha disfrutado de días de descanso con su familia, pero también con sus padres cuando era pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Sobre lo que no ha hablado es sobre la visita de su hermano a Londres, ni tampoco sobre cómo está la relación entre ambos en estos momentos. El duque de Sussex estuvo arropado en un acto en la Catedral de San Pablo por parte de la familia de su madre, la princesa Diana, pero no se tiene constancia de que, en estos días, se haya encontrado con nadie de los Windsor. Asimismo, aunque Harry no ha hecho declaraciones sobre su padre y su hermano, a su llegada a Nigeria sí que ha insistido en la importancia de cuidar de la salud mental, algo de lo que ya ha hablado en más ocasiones, apuntando a que, en su etapa como miembro de ‘La Firma’, no se prestó atención a esta cuestión.