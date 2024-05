Antonio Banderas amplía su imperio de restauración: las cifras que avalan su éxito con ‘El Pimpi’

Málaga no se entiende sin una visita obligada a ‘El Pimpi’ y Antonio Banderas, como perfecto embajador de su tierra, lo sabe. Este mítico restaurante ha formado un binomio icónico en esta ciudad desde que los cordobeses Pepe Cobos y Paco Campos llegaran a la Costa del Sol con la intención de regentar una bodega. De eso han pasado cuatro décadas y durante estos años se ha convertido en uno de los templos gastronómicos por antonomasia, gracias a esa perfecta unión entre gastronomía, tradición y cultura malagueña.

Por sus mesas han pasado cientos de rostros conocidos de todas las épocas, si bien durante sus primeros años de vida se convirtió en el centro de reunión de literatos y dramaturgos como Antonio Gala; además de genios del pincel como Salvador Dalí y sitio favorito del folclore, con el flamenco como leitmotiv y ‘La Faraona’ Lola Flores de reina del tablao y del sarao. Posteriormente, actores, cantantes, futbolistas y demás personalidades se han fotografiado en la bodega.

Antonio Banderas, posando con un cartel de ‘El Pimpi’ (Foto: Gtres)

Antonio Banderas detectó que ‘El Pimpi’ era el perfecto escaparate de Málaga al mundo y lo convirtió en una oportunidad de negocio. En el año 2017 entró a formar parte del accionariado y se sumó a la familia Campos y al gerente, Pablo Gonzalo. En un primer momento, el actor formaba parte del organigrama a título individual. Pero más adelante comenzó a controlar el 40% de la taberna a través de AB Brand S.L, centrada en la prestación de servicios de publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y marketing. Antonio es el accionista mayoritario de esta sociedad limitada y su hermano Javier el administrador único.

Tanto le encandiló a Antonio Banderas ‘El Pimpi’ que no dudó en rodar allí Camino de los ingleses, una de sus películas más conocidas. Su paquete de acciones no ha hecho más que hacer más fuerte a la taberna. Han pasado siete años y el tiempo le ha demostrado que fue invertir en ella fue una gran idea. Al menos, así lo reflejan los números a los que Look ha tenido acceso en exclusiva.

En el último ejercicio económico presentado (2022), el restaurante malagueño presentó unas cuentas anuales muy saneadas y que generaron importantes beneficios. El patrimonio neto se cifró en 1.559.217,37 euros. Aunque un dato que llama especialmente la atención es el del Importe Neto de la Cifra de Negocios: 13,8 millones. Este resulta de la suma de los ingresos obtenidos por la actividad económica y de la resta de los descuentos (sueldos , aprovisionamientos…) y los impuestos correspondientes. En este sentido, cabe destacar que Antonio Banderas paga más de 5 millones solo en salarios y cargas sociales de sus trabajadores.

Con eso y con todo, ‘El Pimpi’ presentó un saldo final de 1.559.217,37 millones de euros. Curiosamente, la misma cifra que tiene como asignación la princesa Amalia de Holanda, heredera al trono del país de origen de Nicole Kimpel, pareja de Antonio Banderas. Un resultado que habla bien del músculo financiero que exhibe el establecimiento de la mano del actor español.

La última muestra de su crecimiento ha tenido lugar en el resort Puente Romano (Marbella), el lugar elegido por Banderas y su equipo para inaugurar una nueva bodega. En su inauguración, el ex de Melanie Griffith se acordó de la hija que ambos tienen en común: «En Marbella nació mi hija Stella y ahora nace este Pimpi 2.0. Satisfacción plena», escribió en uno de sus barriles.

Antonio Banderas, durante la inauguración de ‘El Pimpi’ en Marbella (Foto: Gtres)

Con este, suma ya más de cinco restaurantes en la tierra que lo vio nacer, aunque este es el primero ubicado fuera de la capital. Antonio Banderas tiene clara la receta: «Es comida popular con un ticket de treinta euros. Se come muy bien. La gente lo adora. Y es muy grande. Puedes sentar a mil personas de un tirón. La gente dice que Málaga es un barrio de El Pimpi», dijo en Elle. No es otra cosa que el amor a lo autóctono. De Málaga al cielo. Y Antonio lo sabe.