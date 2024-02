La mejor pastelera de Madrid es cántabra y hace un hojaldre de vicio

El mundo de la pastelería y la panadería está tomando posiciones por la cantidad de productos que se hacen ahora más naturales y saludables. Tanto es así que los diversos certámenes del sector ofrecen cantidad de premios y reconocimientos a este subtema. Es el caso de la mejor pastelera de Madrid, Estela Gutiérrez que acaba de recibir el premio ‘Ciudad de Madrid’.

Fue en el marco de la XXII Edición de Madrid Fusión, la gran cita de la gastronomía mundial que se celebró del 29 al 31 de enero en la capital, y que se dio a conocer la pastelería y su buen hacer.

Cómo es la mejor pastelera de Madrid

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, entregó el premio ‘Ciudad de Madrid’ a la pastelería madrileña en las categorías de mejor repostera, a Estela Gutiérrez, de la pastelería Estela Hojaldre, y como mejor panadero, a Alberto Miragoli, del obrador Cientotreintagrados.

En reconocimiento está enmarcado en la sección Madrid Fusión Pastry de la XXII Edición de Madrid Fusión, donde se dieron cita los mejores profesionales del mundo de la gastronomía, y constituye un escenario único para la ciudad para promocionarse como uno de los destinos gastronómicos más pujantes del panorama internacional.

Según Madrid Fusión, Estela Gutiérrez domina el hojaldre como pocos en España. Una auténtica experta que ha trasladado a Madrid la tradición de los hojaldres de Cantabria. Oficio que aprendió junto a su padre en la Pastelería Pedro Gutiérrez en Cabezón de la Sal pueblo que comparte esta especialidad con Torrelavega. En su obrador en Madrid hace diabluras: nos encantan sus cruasanes, palmeras de chocolate y pasteles hojaldrados rellenos de crema son adictivos.

La pastelera cántabra llega de Cabezón de la Sal a la capital y lo hace con destacado éxito gracias a sus delicias. Según sus palabras en Madrid Fusión: “Este premio me hace muy contenta porque es un reconocimiento a mi trabajo como pastelera”.

A la vez agradeció a Madrid Fusión este congreso gastronómico que cada año “nos brinda una oportunidad a miles de profesionales de demostrar nuestros conocimientos, y lo que he defendido siempre la tradición, la artesanía de la pastelería, aunque sea cántabra tengo que agradecer a la ciudad de Madrid porque me he sentido siempre como el primer día en mi casa, y por esto quiero dedicarle este premio a Madrid y a mi padre porque él me enseñó todo lo que sé, el trabajo y a saber hacer para poder disfrutar con nuestro trabajo”.

Hojaldres y mucho más: la mejor pastelera de Madrid

La tradición del popular hojaldre cántabro es una de las especialidades de Estela Gutiérrez que ofrece a diario en su pastelería de Madrid. Allí hay muchas personas que van a buscar sus pastelitos que son toda una delicia que no te puedes perder si estás aquí o vienes de paso.

Aunque en su web no explica sobre esta tradición ni la manera de elaborarlos, sí vemos suculentas piezas de hojaldre que nos comeríamos al momento. En su cuenta de Instagram, @estelahojaldre además, están tales productos, nombran por ejemplo los deliciosos desayunos de pan hojaldrado que puedes coger en tienda o encargar; o sus croissants perfectos que hasta dan pena comérselos según los comentarios de los usuarios que siguen la cuenta y se muestran maravillados por estas piezas de pastelería.

Otros de sus productos más que deliciosos que ha sabido dar a conocer y por esto es premiada como la mejor pastelería de Madrid son el pastel de manzana con mermelada de albaricoque con crema pastelera y mermelada que elaboran en el obrador.

Otras delicias, mixtos, pequeños y grandes hojaldres a los que les añade chocolate y otros, y más.

Además, Estela Gutiérrez es una mujer cara visible en diversos actos y el pasado año formó parte del jurado en Madrid Fusión para otorgar el premio pastelero revelación 2023.

Los secretos del hojaldre de Cantabria

Ir a esta pastelería es estar en contacto con el hojaldre de Cantabria, un producto realmente destacado que ahora coge protagonismo en otros rincones como por ejemplo en Madrid.

Se realiza con una masa bien fina y realmente especial que necesita de bajas temperaturas para poder elaborarse. Los entendidos establecen que tiene unas particularidades arraigadas a la región y que se elabora en Cantabria porque es un lugar de bajas temperaturas.

El hojaldre no es tan fácil de hacer, necesita de técnicas y de una elaboración más bien lenta que lo convierten, muchas veces, en una especialidad bien rica y ofrecida en muchos lugares de alto copete, como restaurantes que sobresalen.

Y debe diferenciarse entre el que se hace con manteca, margarina o mantequilla porque al parecer es bien distinto. De ello depende luego su sabor.

En todo caso, ya sabes donde tienes que ir para probar el, para muchos, el mejor hojaldre de Madrid. Especialmente si no tienes oportunidad de viajar hasta Cantabria.