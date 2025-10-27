La mejor fragancia del 2025 es esta y no lo decimos nosotros, lo dicen los Premios de la Academia del Perfume

Lo dicen los Premios de la Academia del Perfume, hay una fragancia que este 2025 triunfa por todo lo alto. Por lo que, habrá llegado el momento de poder aprender de lleno con algunas novedades que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones, una carta de presencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas.

La mejor fragancia del 2025

La mejor fragancia del 2025 es esta

Tal y como se presenta este perfume: «La perfumista Christine Nagel crea su primer chipre para Hermès, una fragancia sensual con notas amaderadas de una elegancia inolvidable. Barénia es un perfume de piel que revela una dualidad: fuerza y delicadeza. Es la expresión de todas las facetas de una mujer, cautivadora y con instinto y espíritu de libertad».

Unas características que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, por lo que, la marca nos explica las características de este momento:

LAS NOTAS OLFATIVAS. El Eau de parfum Barénia, fiel a la estructura de un chipre tradicional, entrelaza el lirio mariposa con la delicadeza de la baya milagrosa, y los envuelve con madera de roble y un pachulí profundo.

EL OBJETO. El frasco, creado por Philippe Mouquet e inspirado en el brazalete Collier de Chien, combina la fuerza de las tachuelas piramidales con facetas abombadas y la suavidad de sus curvas elípticas.

EL DETALLE HERMÈS. Como una auténtica joya, el frasco de Barénia alberga en su interior una imponente tachuela esculpida en la masa de vidrio.

LA ÉTICA. Los frascos de 100 ml, 60 ml y 30 ml se rellenan con la recarga de 125 ml, que se vende por separado. Barénia es un objeto recargable, concebido para perdurar.

Emoción olfativa: Cálido y sensual

Principales materias primas: Lirio mariposa, Baya milagrosa, Madera de roble, Pachulí

Los expertos de Bakkaris nos explican en su blog que: «La verdad es que venía leyendo las reseñas de otros compañeros en foros y portales, y a la par sorprendiéndome por las peregrinas asociaciones que establecen algunas personas, presas del subjetivismo inherente a toda percepción olfativa. Como decía tolero estas asociaciones, si bien me resultan más complicadas de asumir viniendo de personas con más bagaje, que les presupongo algo más de experiencia, incluyendo a no pocos formadores de opinión (eso que dicen llamar influencers), aunque más bien son individuos dados a cazcalear de aquí para allá. Veo, así, que algunos comparan Barénia con Angel de Mugler, si bien puedo llegar a entender de dónde diantre asoma esta ocurrencia, sobre todo, como decía, para alguien con menos experiencia, pero para mí la relación de uno con el otro es muy forzada. Barénia es un chipre posmoderno perfectamente conjuntado donde el pachuli apenas chirría, y es básicamente porque debe tener muy poquito aporte natural, y el peso de la nota es responsabilidad casi en su totalidad de la molécula Akigalawood, que ofrece esta instantánea olfativa, a un precio más contenido, presumo. Sí noto muy presente la bergamota, que da peso al inicio del perfume, con esa tonalidad apacible citrina y dulzarrona de este hesperidio hoy imprescindible en la perfumería de copete. No entiendo este perfume como complejo, en modo alguno, más bien les diría que su fuerte es la sencillez —algo lineal— de su composición, en el itinerario prototípico del Ellena original, cuya ascendencia en el trabajo de Nagel se nota, con sus claras diferencias, porque todo lo que ha hecho Nagel hasta la fecha tiene su toque y personalidad propias. Seguimos diciendo que es perfectamente unisex, si bien un tanto femenina —poquito— y se me antoja comedida en su desempeño, cosa que no es mala per se. En su corazón hay un toque floral indefinido, abstracto, muy bonito, y también ponderado. Está muy bien, si bien no es extraordinaria… Por ahora puedo decir esto».