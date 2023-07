Las más vendidas de Skechers: las zapatillas más bonitas y rebajadas de la marca

Blanca y con diversos colores. son las zapatillas más bonitas de Skechers. Si el entrenamiento aeróbico es clave para verte y sentirte bien, un buen calzado es indispensable para disfrutarlo y no sufrirlo. Skechers, con su modelo de zapatillas GO RUN Elevate – Levana, te invita a pasarlo bien en el gimnasio o cuando sales a correr.

Para ello, han diseñado un calzado de comodidad duradera. Con un diseño orientado al ejercicio físico y a las actividades cardio, presentan este modelo de zapatillas que destaca por sus cordones en esa parte superior fabricada en knit técnico deportivo.

Las zapatillas más bonitas y rebajadas de la marca

La suela, su mayor secreto

Aunque a simple vista no se observa, la media suela ligera ULTRA GO con amortiguación es el mayor secreto de esta zapatilla. Acompañada de la ya famosa plantilla de confort Skechers Air-Cooled Goga Mat, no es de extrañar la popularidad de este calzado.

Al comprarlo, la estética cuenta. Y podrás seleccionar uno de los dos colores disponibles: negro o blanco multicolor. Independientemente de la combinación de tonos seleccionada, el ancho de estas zapatillas es medio y de fácil adaptación.

Mientras tanto, debes indicar una de las siguientes tallas: 35, 38, 40 y 41. Si tienes dudas, consulta la guía de tallas de Skechers.

Otras características principales

Tampoco podemos dejar de lado su sistema de retorno de energía, que te ayudará a rendir al máximo mientras te ejercitas. Realizarás cualquier actividad física con una mejor probabilidad de lesión gracias a su plantilla reactiva y transpirable.

Por si todo eso fuera poco, puedes lavarlas a máquina cuando vuelvas a casa tras el entrenamiento. Aquí debes mirar bien las etiquetas para no equivocarte y hacer que este modelo pueda lavarse sin que sufra ningún daño.

¿Cuánto cuesta este calzado?

El precio actual de las zapatillas GO RUN Elevate – Levana es de sólo 62,99 euros. Y decimos sólo porque están de oferta y antes costaban 90,00 euros. Ahora puedes llevártelas ahorrando casi 30 euros con IVA incluido. Es la magia de las rebajas, pero si tardas mucho, entonces volará y será más complicado que encuentres tu talla.

Además puedes pagar menos y también obtener descuentos antes que nadie, si te registras en Skechers Plus, porque tendrás envías gratis y de paso te descuentan otros 5 euros.

Consigue estas zapatillas más baratas y tendrás así variedad en tu armario y una de las más reconocidas de la marca y del mercado en general.