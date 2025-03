Marisa Gutiérrez y Paz Vega, las mujeres que han dado la mano a Karla Sofía Gascón en los Oscar

El emblemático Teatro Dolby, ubicado en el 6801 Hollywood Boulevard, abrió un año más sus puertas para celebrar la gran fiesta del cine: los premios Oscar. Los citados galardones, que cuentan ya con 97 ediciones, estuvieron cargados de momentos de lo más emotivos, así como glamurosos. Sin embargo, también destacó la presencia de Karla Sofía Gascón.

La intérprete estaba nominada a Mejor Actriz por su papel en Emilia Pérez, convirtiéndose en la primera mujer trans en lograr el mencionado reconocimiento. Sin embargo, el camino hacia los premios no ha sido fácil, ya que su nombre ha acaparado la primera plana de la crónica social internacional al verse envuelta en una polémica por unas palabras que dijo en el pasado.

Bajo la sombra de la discreción

Al figurar su nombre entre la lista de asistentes de los premios Oscar, la expectación era máxima. Sin embargo, la actriz optó por la fórmula de la discreción y llevó un perfil bajo. Lejos de acaparar el protagonismo que le corresponde tomó la decisión de no posar ante los medios gráficos en la tradicional alfombra roja.

Karla Sofía Gascón en los premios Oscar 2025. (Foto: Gtres)

Vestida con un diseño entallado de color negro con pailletes y escote en la espalda, Gascón estuvo presente en esta cita arropada por su mujer, Marisa Guitiérrez, y su hija, Victoria Elena. «La tengo que poner una estatua de reconocimiento a su labor conmigo, a su cariño y a lo maravillosa persona que es conmigo. Yo la conocí cuando tenía 19 años y ella 18 y que ha pasado de todo conmigo y siempre, al final, el amor que me tiene, ha podido más», contó la actriz en el podcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal hace unos meses. También explicó que a Marisa «casi le da un infarto» cuando le informó que iniciaría su transición, aunque hizo hincapié en que desde el comienzo de su relación le contó cómo se sentía. Cuando Sofía dio el paso, la hija que tuvieron en común tenía 7 años. «Yo sin ella no estaría aquí, le debo todo», especificó. Durante la relación pasaron por momentos difíciles, cuando Karla se trasladó a México en busca de oportunidades en la actuación, pero lograron sobreponerse.

Karla Sofía Gascón y Marisa Gutiérrez. (Foto: Redes sociales)

El apoyo de Paz Vega

Paz Vega tampoco quiso perderse la nueva entrega de los premios Oscar. La actriz y también directora, que hace pocos meses estrenó Rita y también académica con derecho a voto en los mencionados reconocimientos, se pronunció sobre Karla en la red carpet.

Paz Vega en los premios Oscar 2025. (Foto: Gtres)

«Me alegro de que haya podido venir, que si no hubiese sido muy feo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo tiene derecho al olvido, todo el mundo tiene derecho a tener una segunda oportunidad, o tercera o cuarta. Y no pasa nada. Espero verla, todavía no sé si ha llegado, pero me alegro mucho de que esté aquí», comentó Vega en Movistar Plus+.

El origen de la polémica

Fue la revista Variety la que publicó los tuits pasados de Karla Sofía Gascón. «Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene, en vez de dar inglés, tenemos que dar árabe… y un cordero», «¿Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del Islam», fueron algunos de los escritos por los que la actriz se colocó en el medio de la polémica y motivo por el que se apartó de la esfera pública, tal y como ella misma anunció en las redes sociales.