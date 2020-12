María Pombo estrena proyecto y se atreve con el accesorio de moda

El 2020 ha sido un año duro y sorprendente para prácticamente todo el mundo. Aunque hay casos, como el de la ‘influencer’ María Pombo, en el que se podría decir que la pandemia de coronavirus ha sido lo de menos ya que han pasado tantas cosas en su vida que la COVID-19 y todo lo que conlleva ha llegado a quedar en un segundo plano en algunas ocasiones.

Cuando el confinamiento más estricto apenas había comenzado, María Pombo empezó a sentirse extraña. Su madre padece esclerosis múltiple desde hace años lo que hizo que ella pudiera identificar algunos de los síntomas y acudir rápidamente al médico. Mientras esperaba un diagnóstico que finalmente se confirmó como la misma enfermedad que su progenitora, María y su marido, el arquitecto Pablo Castellano, recibieron una noticia que equilibraba de la mejor manera la peor de las balanzas: estaban esperando su primer hijo.

Ya en tratamiento por la esclerosis múltiple que padece y con la ilusión de la maternidad creciendo de tal manera que no dejaba hueco a otras preocupaciones, la pareja pudo por fin mudarse a la casa que habían soñado juntos. A su vez, María lanzó la nueva colección de ‘Name the brand’, la marca de moda que posee y así, a pesar de que el año no estaba siendo como lo hubiera soñado, ha ido cumpliendo poco a poco cada una de sus metas.

Hace unos días el año volvió a torcerse para la familia Pombo con el fallecimiento de su abuelo materno, Luis Ribó. La pérdida ocurría apenas unas semanas antes del nacimiento de Martín, algo que ha producido todavía más tristeza a María, que esperaba que su abuelo pudiera conocer a su biznieto.

Y ahora, a apenas 20 días de que el 2020 termine, María Pombo ha vuelto a sonreír al presentar y compartir al fin uno de sus últimos proyectos con todos sus seguidores. Llevaba semanas dejando entrever de qué podía tratarse y hoy ha descubierto una colección de mascarillas diseñada por ella misma en colaboración con la firma especializada ‘Maskk’. «Nunca pensé que iba a diseñar una línea de mascarillas y aquí estamos…2020 nunca dejará de sorprendernos 😂 Gracias @maskk por contar conmigo para un proyecto que desde luego contaré a mis hijos… 🤞🏾✨ YA DISPONIBLES MIS 6 MASCARILLAS EN maskk.com 🥰❤️🥳 ojalá os encanten!!» Compuesta por 6 modelos distintos y con un precio de 13’49€ cada una, las mascarillas tienen hasta 50 usos y cuentan con tres certificados distintos que garantizan su efectividad.

Tal y como ha revelado María a través de sus ‘stories’, hay dos modelos -The khaki smiley y The black smiley- que cuentan con un emoji sonriente en uno de sus laterales como símbolo de la sonrisa que todos escondemos debajo de la tela. La más colorida de ellas cuenta además con un cordón con brilli brilli rosa que la hace todavía más llamativa para su diseñadora. Para los más discretos que, en cambio, no quieren renunciar a las tendencias, Pombo ha diseñado la ‘Moonlight’, con un estampado ‘tie dye’ en blanco y negro que, junto a una sencilla lista en verde es la más simple de todas. La colección termina con la que para la diseñadora es la joya de la corona. La ‘Black Bandana’ es, como su propio nombre indica, un modelo negro con el típico estampado de bandana en color blanco y en un tamaño muy pequeño de la hace de lo más combinable.