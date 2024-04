Sabiamos de su gusto por la moda, aunque no en clave flamenca. Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, se ha convertido en protagonista de la crónica social y de moda de nuestro país, en las últimas horas, por algunos de sus estilismos para acudir a la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra en la capital andaluza hasta el próximo sábado, día 20 de abril. En concreto, por el que llevó a la tradicional cena del pescaíto.

La noche del pescaíto se caracteriza por ser una velada elegante previa al comienzo de la Feria, en la que los sevillanos se reúnen para disfrutar de una cena acompañada de quesos, embutidos y, por supuesto, pescado frito. Todo ello, regado con rebujito. Un aspecto importante de esta noche, es que las mujeres no se visten de flamencas, ya que la Feria como tal se considera que no ha terminado. Sin embargo, la tradición es arreglarse. Los hombres suelen vestir chaqueta y corbata, mientras que las mujeres lucen looks clásicos de invitada.

Manuela Villena, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la esposa del político escogió un diseño de The IQ Collection, la marca creada por Inés Domecq y Virginia Pozo que, curiosamente, presentó su nueva colección, Negro Azabache, en colaboración con El Corte Inglés, ese mismo día, con un desfile al que acudieron numerosos rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, María García de Jaime, Victoria Federica o Amelia Bono, entre otros rostros conocidos. En concreto, Villena optó por el modelo LANTANA. Un vestido largo con escote de pico y estampado animal print, con contrastes en rojo, que destaca por sus y cierre trasero con cremallera invisible, y por las pronunciadas hombreras. Actualmente, la prenda se encuentra disponible en la página web de la marca por un valor de 265 euros.

Para completar su estilismo, Manuela lució unas altísimas sandalias de tiras, en color negro y con plataforma, y una cartera de mano tipo clutch en el mismo color. Por lo que respecta al peinado, la directora de relaciones institucionales de Bidafarma dejó su melena rubia lisa y suelta, con raya en el medio y recogida hacia atrás por detras de las orejas. Esta elección dejó ver, asimismo, unos pendientes círculo dorados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The I____Q Collection (@theiqcollection)

La última vez que la ‘primera dama’ de Andalucía se convirtió en noticia por su look fue el pasado mes de marzo, durante su encuentro, junto a Juanma Moreno, con el Papa Francisco en el Vaticano. Manuela lució un elegante vestido negro de manga larga con drapeados a base de tres pliegues en la zona de la cintura, de la firma Fernando Claro. Una prenda que, a juzgar por las imágenes difundidas, está confeccionada en un tejido de crepé, y que combinó con unos zapatos y un bolso de mano del mismo color de Franjul, una de las marcas más repetidas en su fondo de armario

Manuela completó su atuendo con unos pendientes y un broche en color oro de Ignacio del Pilar, el afamado joyero sevillano al que compraban Lola Flores y la duquesa de Alba, entre otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Con todo, la esposa del presidente del Partido Popular de Andalucía desde 2014, cumplió a la perfección con el protocolo que hay que respectar en presencia del Sumo Pontífice, el cual se caracteriza por ir vestido sobrio, elegante y distinguido. Los hombres que visitan al Papa deben hacerlo con traje, camisa y zapatos lustrados. Por su parte, las mujeres, a excepción de aquellas que pertenecen a las familias reales, deben vestir de negro y con la espalda, rodillas, brazos y escote cubierto. Además, deben lucir unos zapatos negros en punta y «tacones moderados».