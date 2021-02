Aunque días atrás ya vimos algunos bonitos diseños de uñas para poder lucir en este San Valentín 2021 que hoy se celebra, parece que es la manicura francesa con forma de corazón, la gran tendencia que ha asaltado las redes sociales, de manera es sin dudarlo, el diseño de uñas que más se va a llevar en las citas románticas que hoy se celebren. Veamos entonces en qué consiste, y cómo se hace.

Manicura francesa en forma de corazón, el diseño tendencia para este San Valentín 2021

El nombre técnico de esta manicura es Heart-Tipped French Manicure y consiste en una manicura francesa simple que toma la forma de un corazón retrovertido, de este modo se consigue un diseño de uñas perfecto para este San Valentín y un estilo que ya os podemos decir que va a ser tendencia para este 2021.

Pero ¿cómo podéis haceros esta manicura de uñas tan romántica? Los pasos a seguir os los ofrecemos a continuación.

Cómo hacerse la manicura francesa con forma de corazón:

Su sencillez de realización la convierte en una manicura apta incluso para aquellas de vosotras que seáis menos expertas en la decoración de uñas: para crearla bastarán dos esmaltes, uno nude y otro que sea de color. El color por excelencia para combinar con el esmalte de uñas nude es obviamente el rojo vivo, pero si no te gustan los colores demasiado llamativos también puedes optar por el negro (tal y como vemos en los dos ejemplos de la foto de portada). No te preocupes si no tiene un pincel de manicura; solo usa el aplicador de esmalte de uñas con cuidado y manicura de uñas de San Valentín será igualmente impecable.

-Para comenzar a hacer este diseño de uñas, lo primero de todo será limar las uñas, de modo que la punta te quede de forma redondeada, o si lo prefieres, de forma almendrada (dependerá mucho de la longitud de tus uñas, ya que es un diseño que puedes hacerte incluso si llevas las uñas cortas).

-Una vez hayas limado las uñas, tienes que comenzar a aplicar los esmaltes de uñas. Primero tienes que aplicar un color nude que sea brillante en todas las uñas (un rosa pastel por ejemplo, puede ser una gran elección). Tienes que aplicarlo con cuidado de manera uniforme para crear una base uniforme y esperar unos minutos hasta que se seque por completo antes de continuar con el siguiente paso.

-En este punto puedes crear tu corazón en la punta de la uña: con el aplicador de esmalte o con un pincel fino para nail art (en el caso de que lo tengas) debes crear una pequeña forma de semicírculo a partir de la mitad de la punta de la uña que recuerde la línea de la letra C, creando una forma abierta con el trazo que se eleva unos milímetros hacia el centro de la uña.

-Ahora tienes que repetir la misma forma en la otra mitad de la uña y luego colorea el interior.

Por último, tan solo que tienes que hacer es esperar a que se seque el esmalte y aplicar una capa superior brillante para que tu manicura sea aún más brillante.

¿Has visto que fácil es hacer esta manicura francesa en forma de corazón? Tardarás apenas unos minutos y con ello, conseguirás lucir las uñas más adecuadas para el día de los enamorados. No importa si tienes pareja o no, este es un día de celebración del amor especial, de modo que ¿por qué no celebrarlo llevando unas uñas bonitas y decoradas?.

Otros diseños de uñas con corazones para San Valentín 2021

En el caso de que la manicura francesa con corazones no sea para ti, pero deseas poder lucir unas bonitas uñas este San Valentín, existen otros muchos diseños que nos parecen inspiradores para lucir en un día como este. Todos ellos tienen en común el que cuentan con bonitos corazones pintados, de modo que elige el que más te guste y reproduce lo que ves sobre tus uñas.

Por ejemplo, puedes hacerte este bonito diseño de uñas de San Valentín, en el que se combinan los tonos neutros y más intensos, con el diseño de un sencillo corazón en color borgoña.

También puedes hacerte este otro diseño, con unas uñas en las que los corazones están realizados con tonos flúor o neón que son también tendencia para la decoración de uñas 2021.

O hacerte algo sencillo, como pintarte las uñas de blanco, dejar una para pintar en color rojo y por último, dibujar un pequeño corazón en rojo en una de las uñas blancas.

También nos encanta este diseño de uñas para San Valentín 2021, en color blanco, con un bonito corazón que además dibuja unas sencillas líneas.

Por último, os proponemos este diseño de uñas en el que se utilizan el color negro, blanco, rojo y el glitter, además, del diseño de un corazón rojo sobre la uña blanca.