Mango Outlet reta a Uniqlo y sus míticos anoraks acolchados con este que es igual de calentito

Viene el frío, por esto hay que ser previsoras y tener ya las chaquetas más gruesas. Mango Outlet reta a Uniqlo y sus míticos anoraks.

Con este modelo, en color negro o blanco, y acolchado, ya puede hacer frío que tú no lo vas a notar. ¡Y está en oferta!

Anorak acolchado: Mango Outlet reta a Uniqlo

Hablamos de un abrigo acolchado medio, que además es técnico. Por ejemplo, lleva Water Repellent, es decir, el tejido técnico repelente al agua. Es recto de cuello alto, con manga larga con puños elásticos, dos bolsillos laterales de cremallera, lleva relleno, con forro interior y se cierra de una forma bien cómoda en cremallera.

Es perfecto para todo el invierno, ya puedes encontrar en diferentes fits-corto, estándar, medio y largo y en silueta slim o recto.

Sostenible

Está diseñado en Barcelona, y su composición es de 100% poliéster, con el relleno de 100% poliéster ( reciclado ), por lo que con este anorak apuestas así por la sostenibilidad.

Para poder cuidarlo, nada mejor que hacer caso a la etiqueta y si tienes duda, entonces consultar en Mango.

Según la web, se puede lavar a mano max 30°c, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

En dos colores siempre elegantes

En color blanco, es uno de los más elegantes y distintos, así le haces frente al frío en un tono crema que irá perfecto con el resto de vestimenta que tengas. Las tallas disponibles en este color son XXS, L, XL y XXL. Seguro que en la tienda física puedes acceder a muchas más tallas.

Mientras que en color oscuro es uno de los que siempre llevarás durante años. Se tiene para tus eventos más elegantes y hasta para salir de fin de semana en la montaña. Quedan ya pocas tallas.

Anorak en oferta

Esta chaqueta puede ser tuya con descuento. Si lo compras en este momento, tienes un 24% sobre el precio original. En un inicio costaba 69,99 euros, luego pasó a 55,99 euros, para poder comprarlo ahora a un precio de 52,99 euros.

Será un anorak de alta calidad que te proporcionará el material adecuado para que no tengas frío en estos meses. Y además es sostenible y repele el agua, pocas prendas son tan completas como este anorak que aporta la calidad que siempre tiene Mango en sus prendas.

Ya lo tienes tanto en la versión online como en la tienda física.