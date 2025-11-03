Lo llevaban nuestras madres y abuelas y ahora nosotras: el diseño que nunca se fue lo tiene este jersey de Zara

El diseño que nunca se fue lo trae de vuelta Zara en su nueva colección, este jersey lo llevaban nuestras madres y abuela y ahora nosotras lo luciremos con orgullo. Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

La moda siempre vuelve y en este caso, tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que acabará siendo el mejor amigo de una serie de situaciones que pueden. Ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio en nuestro armario que nos sumergirá de lleno en un estampado de esos que siempre triunfan. Este jersey podría ser uno de las estrellas indiscutibles del armario de nuestras madres y abuelas, ahora nosotras lo vamos a llevar con orgullo en un homenaje a todas ellas.

Hay un estampado que tiene un aire retro, pero que es en esencia, uno de los más demandados. Un buen básico que parece que se ha convertido en uno de los referentes en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales en estas fechas.

La nueva colección de la tienda de bajo coste más deseada de nuestro país parece que trae consigo algunas novedades destacadas que podemos empezar a tener en consideración. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Una buena pieza que podemos llevar en unos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que acabarán siendo esenciales. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un jersey que ya se ha convertido en uno de los más vendidos de Zara y que podría acabar siendo el mejor aliado de unos cambios que van a llegar sin avisar. Son tiempos de aprovechar este tipo de elementos que pueden acabar siendo claves.

Los expertos de The Fashion Fold nos explican que: «La pata de gallo, también conocida como diente de perro (en francés «pied-de-poule», que se traduce como «pata de gallina»), es un patrón muy antiguo, cuyos primeros ejemplos se encontraron en textiles de la Edad del Bronce descubiertos en Austria».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los primeros ejemplos de pata de gallo que existe es la Gerum Cloak, una capa de lana marrón descubierta en Suecia en 1920 que data de entre el 360 y el 100 a.C. Entre el 360 y el 100 d.C., los pastores usaron en Escocia, con mayor probabilidad, el patrón de pata de gallo, con el patrón haciendo que el usuario se mezcle con su entorno. Por esta razón, la pata de sabue se llama ocasionalmente «cheque de pastor». En la década de 1930, el patrón fue adoptado en la moda, por ejemplo, en los trajes de hombre de la compañía de ropa de la ciudad de Nueva York De Pinna en 1933, y luego como se ve en Eduardo VIII, que posó con un traje de pata de gallo para Vogue en 1934. Christian Dior más tarde diseñó trajes de pata de gallo para mujeres que se hicieron extremadamente populares, y la primera fragancia del diseñador fue empaquetada en pata de gallo». Houndstooth también se hizo popular entre las celebridades, siendo usado por cantantes y actores como Patti Smith, Lady Gaga, Beyoncé y Pamela Anderson».

Este jersey de Zara es un buen aliado de un estilo de alta gama, de pasarela a precio de saldo. Por poco más de 30 euros nos llevamos a casa una pieza que destaca por esta pata de gallo clásica con un toque de color rojo que le da un aire atemporal y favorecedor.

Puedes hacerte con él antes de que sea tarde, será uno de los que se venderá esta temporada. Al ser un jersey de esos que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en una nueva colección, la de Zara que parece que se inspira en los clásicos.

Chanel sería una de las diseñadoras que no dudaría en apostar por un tipo de prenda que acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que necesitamos este básico que se vende por muy poco.