Llega la primavera a Mango con esta camisa de rayas que seguro va a triunfar

Hay prendas que nunca pasarán de moda. Es el caso de la camisa de rayas que seguro va a triunfar. No la dejes pasar por alto y obtén ya esta blusa de Mango.

En color azul es un básico de todas las temporadas que te podrás poner en muchas ocasiones.

Mira la camisa de rayas que seguro va a triunfar

Hablamos de la camisa de rayas diplomática. En sus señas, hay que destacar que está realizado en tejido fluido con un pronunciado diseño oversize que permite ir de forma mucho más holgada.

En diseño largo y recto, destaca por su cuello camisero. Además tiene manga larga, bolsillo de parche en la parte delantera como detalles y se cierra a base de botones en la parte delantera.

Está confeccionada en 95% poliéster,5% elastano y desde Mango comentan que está diseñada en Barcelona, un valor más para esta camisa que tiene una elaboración superior.

Máximos cuidados

Esta blusa es total y para poder conservarla nada mejor que prestar detalle a las etiquetas. Además debe lavarse a máquina a máximo 30º, no usar lejía, planchar a máximo 110º, no limpiar en seco, y no se puede usar secadora.

Con qué la llevamos

Desde Mango aconsejan diversidad de prendas que van perfectas con esta blusa atemporal. Con variedad de vaqueros como los jeans wideleg de precio 39,99 euros, el pantalón de raya diplomática del mismo diseño que la camisa y cuyo precio es de 45,99 euros, la sandalia vaquera abierta de precio 49,99 euros, además de botines para esta época del año. También queda estupendamente con cardigans en blanco y negro y chaquetas con mayor volumen y materiales gruesos para ahora que todavía el frio está presente.

En la web de Mango al mejor precio

Esta camisa está en la web de Mango donde compras directamente con un solo clic. Su precio es de 35,99 euros, y las tallas a las que acceder en este momento son S, M y L. lo puedes tener directamente en casa con algun coste de envío, pero también reservar directamente en la tienda donde puedes pasar y llevártelo sin tener que pagar gastos adicionales.

En todo caso, debes saber que esta blusa es realmente una de las mejores y que sabes que no va a pasar de moda. La tienes en esta web y no debes hacer nada más que comprarla con un simple clic. es todo muy fácil para ti.