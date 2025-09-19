Lefties tiene la alternativa a los zapatos preferidos de Letizia en clave ‘low cost’

Desde que la Reina Letizia dejó de lado los zapatos de tacón alto ha ido probando diferentes tipos de calzado, desde las zapatillas barefoot hasta las bailarinas. Sin embargo, hay unos zapatos a los que se ha aficionado de manera especial en los últimos tiempos y que se han convertido en un básico en su armario. Estamos hablando de las babies.

Las babies -o merceditas- son un calzado que mezcla la comodidad y la elegancia. Se trata de unas bailarinas con tiras en el empeine, cerradas o destalonadas y con tacón bajo y cuadrado. Recuerdan mucho al calzado que llevaban las niñas en el colegio como alternativa más elegante a los mocasines básicos. La firma francesa Sézane es una auténtica maestra en diseñar babies y en su página web encontramos multitud de opciones en diferentes colores y materiales. Las de la Reina son el modelo Paula, con tacón de 5 cm.

Las babies de la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Doña Letizia ha encontrado en este calzado la horma de su zapato, nunca mejor dicho. Tan cómoda se siente con ellas que ha incorporado varios pares a su armario en diferentes colores, perfectos para combinar con cualquier estilismo. Tan pronto se las pone para un acto cotidiano de agenda como para un viaje oficial o en una entrega de premios. Por ejemplo, la vimos en Barcelona en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona con unas babies de Sézane en color negro y también llevó unas bicolor a su llegada a Roma para asistir a la misa de inicio de Pontificado de León XIV.

Una alternativa low cost

Ya sabemos que lo que se pone la Reina Letizia suele generar un gran interés en todo el mundo y eso tiene un efecto directo en las marcas, pero también en firmas que ofrecen modelos más asequibles a algunas prendas que lleva la esposa de Felipe VI. En el caso de las babies de Sézane, su precio es de 155 euros, un importe que no permite a la mayoría tener varios pares en el armario, aunque la calidad de este calzado sea superior.

Las merceditas en color crudo de Lefties. (Foto: Lefties)

Sin embargo, una de las marcas de Inditex, Lefties, ha incluido en su última colección una alternativa perfecta para quienes quieran seguir los pasos de doña Letizia a un precio más reducido.

Tanto en la tienda online como en tiendas físicas podemos encontrar unas babies que son ideales para darle un toque sofisticado a cualquier estilismo. Este calzado es perfecto para combinar con vaqueros, jerséis de punto, blusas o faldas midi y son imprescindibles en cualquier armario en las últimas temporadas.

Las merceditas en color burdeos de Lefties. (Foto: Lefties)

Se trata de un zapato destalonado para mujer con efecto acharolado, detalle de hebillas en el empeine, acabado en punta redonda y tacón ancho de 6 centímetros (algo más alto que los de Sézane). Está confeccionado en materiales sintéticos, pero tiene la plantilla acolchada. Las tallas van desde la 35 hasta la 41 y lo hay en cuatro colores que son muy fáciles de combinar: burdeos, crudo, azul marino y negro. Su precio es de 22,99 euros.