El kimono de lana que no debes dejar escapar estas rebajas: calentito y con un descuentazo

Hay descuentos y ofertas en diversas tiendas. Y por esto es el momento de comprar aquellas más especiales y que hace tiempo tenías pensadas. Es el caso del kimono de lana que es de Zara.

En color gris es super calentito y lo tienes ahora en un descuento que realmente vale la pena. ¡A por él antes de que se agote!

Así es el kimono de lana de Zara

Es una prenda estilosa y abierta que está confeccionada en tejido con mezcla de lana. Lleva manga larga y amplia para mayor comodidad y versatilidad a la hora de llevar tus prendas y bolsillos laterales ocultos en costura. Se cierra con botón interior.

Cuidados para mayor durabilidad

Desde Zara explican que cuidar de las prendas es cuidar del medio ambiente. Y para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria, intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

En el caso del kimono aconsejan no lavar, seguir las instrucciones de la etiqueta o hacerlo de manos de profesionales. Además especifican no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , y no usar secadora. Pues la lana es una prenda delicada que precisa de un cuidado en una tienda profesional en el caso de que se manche o se estropee.

Completa tu look

Este kimono va a la perfección con otras prendas para poder completar tu look. Tienes el pantalón a juego de lana que en descuento se queda en 69,99 euros, el jersey de lana de cuello alto con el que no pasarás frío con el precio de 29,99 euros estando de oferta, el kimono satinado en blanco de 9,99 euros, además de muchas otras prendas en descuento que vale la pena tener ahora más baratas.

Cuánto cuesta el kimon de lana

Si antes costaba 169,99 euros, ahora está en oferta a 99,99 euros, gracias al descuento del 40%. De igual forma tienes variedad de prendas que hemos expuesto y que están a juego con este kimono que es ideal para que vayas calentita durante esta temporada de frío. Está en varias tallas pero quedan más bien pocas. Zara ha puesto a la venta mucha ropa en rebajas y se está agotando porque todas las ofertas valen la pena en este momento y más en la cuesta de enero. Ahórrate dinero e inviértelo en aquella prenda de calidad que te espera.