Juré no ponerme nunca estos mocasines que llevaba mi abuelo, pero son los más buscados por las pijas este otoño

Los mocasines y náuticos son ese tipo de calzado que nunca pasa de moda. Su versatilidad los convierte en una pieza clave dentro del armario, especialmente cuando se busca un equilibrio entre estilo y confort. Un buen ejemplo lo encontramos en los náuticos de mujer de piel con cordones de El Corte Inglés, actualmente rebajados a 79,92 euros (antes 99,90 euros). Los mocasines que llevaba mi abuelo y que ahora son geniales porque combina el acabado clásico del náutico con la calidad de la piel natural, aportando resistencia, suavidad y durabilidad en cada paso.

La incorporación de cordones no solo tiene una función estética, sino también práctica, al permitir un mejor ajuste al pie. Estos mocasines son ideales para quienes buscan un zapato funcional que se adapte tanto a looks casuales como a estilismos más cuidados. Su diseño atemporal, unido a la fiabilidad de una firma de referencia en el sector retail como El Corte Inglés, los convierte en una inversión acertada. Además, el hecho de que estén fabricados en piel realza la transpiración natural y la resistencia del calzado, dos factores clave para un uso frecuente. Este modelo, en tono marrón, puede acompañar tanto a unos vaqueros como a unos pantalones de pinza, permitiendo crear un abanico amplio de combinaciones.

Los mocasines que llevaba mi abuelo: nunca pasa de moda

Los mocasines se caracterizan por su origen funcional, ligado a tradiciones náuticas y universitarias, que con el tiempo se transformaron en un icono de la moda urbana. Su principal ventaja es que permiten mantener un estilo pulido sin necesidad de recurrir a un calzado formal excesivo.

De hecho, los náuticos como este modelo de El Corte Inglés representan un puente perfecto entre lo elegante y lo casual, siendo aptos para pasear por la ciudad, trabajar en ambientes no excesivamente protocolarios o disfrutar de planes de ocio al aire libre.

La elección de la piel como material principal asegura que el zapato gane en comodidad con el uso. Al adaptarse a la forma del pie, la piel aporta una sensación personalizada y mejora la durabilidad del mocasín.

Cómo combinar los mocasines en el día a día

Una de las razones por las que los mocasines que llevaba mi abuelo han perdurado a lo largo de las décadas es su capacidad de adaptarse a diferentes estilos. Este modelo en particular, de color marrón, ofrece múltiples posibilidades:

Con vaqueros rectos o pitillo: una opción segura para looks de diario, aportando un toque clásico sin perder comodidad.

Con pantalones chinos o de pinzas: perfectos para la oficina, creando un estilo smart casual elegante pero relajado.

Con faldas midi o vestidos fluidos: ideal para dar un aire sofisticado a conjuntos más femeninos.

Con bermudas de lino o algodón: para los meses más cálidos, recordando su origen náutico y estival.

La paleta neutra del marrón permite integrarlos con facilidad en combinaciones de colores tierra, beiges, marinos e incluso estampados discretos. Así, se convierten en ese calzado comodín que siempre aporta seguridad.

El papel del calzado en la salud del pie

Más allá de lo estético, elegir un buen zapato tiene consecuencias directas sobre la salud. Según la European Footwear Confederation, el confort del calzado está estrechamente vinculado al soporte plantar y al ajuste, factores que pueden prevenir problemas como la fatiga muscular o las molestias articulares.

En este sentido, los náuticos de piel de El Corte Inglés, con su diseño anatómico y cordones ajustables, permiten una correcta sujeción del pie, reduciendo riesgos de lesiones en un uso prolongado.

Además, la suela antideslizante que suelen incorporar este tipo de modelos incrementa la seguridad al caminar, especialmente en superficies húmedas, respetando la herencia náutica de este calzado. Este detalle, aunque a menudo pasa desapercibido, resulta fundamental para garantizar la estabilidad y evitar caídas.

Los mocasines que llevaba mi abuelo o padre: estilo y durabilidad

Invertir en un par de mocasines de piel de calidad no es solo una decisión estética, sino también práctica. Frente a modelos sintéticos, el calzado de piel presenta una resistencia superior, mejor transpiración y una capacidad de adaptación al pie que se traduce en mayor comodidad con el paso del tiempo.

El precio actual, con un 20% de descuento, representa una oportunidad interesante para hacerse con un básico atemporal de fondo de armario. Estos náuticos de El Corte Inglés no están sujetos a modas pasajeras: forman parte de esa categoría de prendas y accesorios que siempre encuentran un lugar en el vestidor, temporada tras temporada.

Ya sea para combinar con looks informales o para aportar un toque clásico en un conjunto de oficina, este modelo cumple con las expectativas de quienes valoran tanto el estilo como la funcionalidad. En definitiva, se trata de un calzado pensado para acompañar el ritmo del día a día sin renunciar a la elegancia.