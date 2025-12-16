Jamás hagas esto al maquillarte si quieres rejuvenecer tu mirada y tienes piel madura: lo dice un maquillador experto

El maquillaje puede convertirse en una poderosa herramienta para rejuvenecer la mirada, pero también en un aliado traicionero si no se utiliza con criterio. Con el paso del tiempo, la piel del contorno de ojos cambia: pierde firmeza, se vuelve más fina y aparecen arrugas, manchas o signos de flacidez. En este contexto, aplicar las mismas técnicas que cuando tenías 20 años no solo deja de funcionar, sino que puede endurecer la expresión y sumar años visualmente, incluso aunque se utilicen productos de alta gama. Mejor no hagas esto si quieres rejuvenecer tu mirada.

Por eso, cada vez más maquilladores profesionales insisten en la importancia de adaptar rutinas, texturas y colores a la evolución natural del rostro. El objetivo ya no es cubrir ni camuflar, sino aportar luz, frescura y equilibrio. Tal y como explican expertos en maquillaje y dermatología estética, pequeños errores —como abusar del polvo, oscurecer demasiado los ojos o descuidar las cejas— pueden diferenciar cómo se percibe la mirada. Entender estos fallos habituales es el primer paso para evitarlos y conseguir un efecto rejuvenecedor real.

Los errores que no debes hacer si quieres rejuvenecer tu mirada

Uno de los fallos más frecuentes al maquillar una mirada madura es no prestar atención a la preparación previa. La piel deshidratada acentúa arrugas y líneas de expresión, como explican distintos estudios, haciendo que cualquier producto se acumule y marque más de lo deseado. Antes de pensar en sombras o correctores, es fundamental trabajar la hidratación del contorno de ojos y del rostro en general.

Maquilladores profesionales como Kley Kafe, recomiendan fórmulas ligeras, con activos hidratantes y efecto luminoso, que mejoren la textura de la piel. Una buena base de maquillaje, fluida y tipo “segunda piel”, unifica el tono sin apelmazar y crea un lienzo más favorable para el resto del maquillaje.

Bases pesadas y exceso de polvo: el gran enemigo

Un de los errores en el maquillarte si quieres rejuvenecer tu mirada es, según el maquillador Kley Kafe, con más de tres décadas de experiencia, uno de los errores más habituales es utilizar bases demasiado cubrientes. Lejos de disimular, estas fórmulas tienden a asentarse en las arrugas y a remarcar la textura cutánea. Las pieles con signos de envejecimiento agradecen productos ligeros, con acabado natural y luminoso.

El polvo es otro punto crítico. Aplicarlo en exceso apaga la piel y endurece la mirada. Lo ideal es usar polvos finos únicamente donde sea imprescindible, como en la zona T, y evitar sellar en exceso el contorno de ojos. Este enfoque está respaldado por especialistas en dermocosmética, que advierten de que las texturas secas envejecen visualmente el rostro.

Oscurecer la mirada sin difuminar: errores de maquillarte si quieres rejuvenecer tu mirada

Otro error común es recurrir a sombras muy oscuras o mal trabajadas. Los tonos intensos, aplicados sin técnica, endurecen la expresión y hacen que el párpado caído se perciba aún más. En lugar de ello, Kafe recomienda crear una “cuenca falsa”, ligeramente por encima del pliegue natural, utilizando sombras mates suaves y bien difuminadas hacia arriba.

Los colores beige, champán o satinados delicados en el párpado móvil aportan luz y agrandan ópticamente la mirada. Este tipo de técnicas coinciden con las recomendaciones de expertos europeos en maquillaje profesional, que destacan la importancia del difuminado ascendente para lograr un efecto lifting visual.

Cejas descuidadas o mal definidas

Las cejas juegan un papel clave en el rejuvenecimiento de la mirada y, sin embargo, a menudo se subestiman. Cejas excesivamente finas o completamente rectas suman años y endurecen el rostro. A partir de cierta edad, favorece una ceja ligeramente arqueada, natural y bien peinada hacia arriba.

Para rellenarlas, basta una combinación sutil de lápiz y sombra que respete la forma natural. Una ceja bien trabajada eleva la expresión de manera inmediata, sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas. Instituciones como el National Institutes of Health señalan que el marco ocular es determinante en la percepción de juventud del rostro.

Brillos y texturas inadecuadas

Mientras que es mejor no abusar de brillos metálicos o de iluminadores en el maquillarte si quieres rejuvenecer tu mirada. Aunque el brillo aporta luz, mal utilizado resalta pliegues y líneas. La clave está en elegir iluminadores sutiles, aplicados en puntos estratégicos como el lagrimal, el arco de la ceja o el centro del párpado.

Los coloretes cremosos y los bronceadores suaves, aplicados en diagonal hacia la sien, ayudan a definir el rostro sin endurecerlo. En cambio, las texturas muy secas o los polvos pesados deberían evitarse en pieles maduras.

El efecto lifting en pocos minutos

Existen pequeños gestos que pueden transformar la mirada en apenas unos minutos. Difuminar siempre las sombras hacia arriba, iluminar el lagrimal, aplicar la máscara de pestañas en abanico y peinar las cejas hacia arriba son trucos sencillos pero altamente efectivos. Estos gestos crean una sensación de frescura inmediata y levantan visualmente el rostro.