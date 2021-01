¡Feliz Día Internacional del croissant! La estrella del desayuno

Este 30 de enero se celebra el día internacional del croissant, esa pieza de pastelería que tanto nos gusta y que comemos a diario en nuestro desayuno. ¿Cuáles son los más sabrosos? ¿Y el secreto de su elaboración? Veamos más sobre esta pieza indispensable e irresistible, cuyo origen todavía no está nada claro.

Aunque los franceses tienen mucho que ver en este alimento, al parecer, el croissant nació en Austria en 1863 con el fin de celebrar la victoria local contra el ejército otomano. El gremio de panaderos dio las primeras voces de alarma de una inminente invasión.

Pero el origen no está claro, porque otras fuentes dan a conocer que durante la edad media ya existía, y podría tener presencia desde el siglo XI. Pero no era como el que conocemos actualmente, era una masa fermentada más cercana al brioche que al croissant actual, de ahí que se señalen diferencias y puede no considerarse lo mismo.

Así, ya en el siglo XVI, los franceses dieron con una receta hojaldrada mucho más semejante al croissant que todos conocemos.

Sea cuál sea su origen, lo que tenemos claro es que nos encanta y que cuanto más esponjoso, mejor. No es tan fácil el secreto de su elaboración.

¿Cómo es el croissant perfecto para nuestro desayuno?

De chocolate, solo, con jamón y queso… la verdad es que es tan versátil que podemos añadirle de todo. Pero lo importante es la textura en si del croissant.

Así, y en el día internacional del croissant, Moncho López, de Levaduramadre Natural Bakery, explica las claves de un buen croissant y por qué nos gusta tanto, especialmente en el desayuno.

Sencillo, pero a la vez complicado

El experto asegura que es un bollo muy sencillo pero a la vez muy complicado. “Parece una receta muy fácil de hacer, pero en realidad no es nada fácil conseguir una masa hojaldrada con el punto justo de crujiente en todas las capas”.

Diversos tipos de harina

En realidad lo podemos hacer de diversos tipos de harina, pero ahí está también el secreto de que luego tenga una textura u otra o bien un sabor u otro.

Versatilidad

La ventaja de este bollo es que es versátil porque puede ser dulce o salado, y siempre habrá uno para ti, se adapta a todo tipo de paladares.

Una experiencia sensorial

El experto también hablar de esa experiencia sensorial que todos podemos notar y que hace que nos guste tanto a todos.

¿Dónde está el Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España?

El XIII Concurso Mejor Croissant Artesano de Mantequilla del Estado 2020, celebrado en octubre, dio a conocer dónde está el mejor de tales bollos. En concreto, lo encontramos en la pastelería Brunells de Barcelona. Abierta en 1852 y cerrada en 2018, ha reabierto este 2020 de la mano de tres socios: Salvador Sans de Cafés El Magnífico, Lluís Estrada de la pastelería Canal y Joan Guasch de la agencia LKC.

Lo que presenten en la pastelería es homenajear la pastelería tradicional de Barcelona, ​​con propuestas que recuperan y actualizan los postres más emblemáticos de la ciudad, pero también ofrece una selección de las piezas más internacionales del oficio pastelero.

Para determinar cuál fue el mejor croissant se centraron en el sabor (40 puntos), alveolado (15 puntos), hojaldrado (15 puntos), color (10 puntos), formato (10 puntos) y acabado (10 puntos).

Organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona, el concurso ​tiene como objetivo incentivar y premiar los conocimientos y habilidades de los pasteleros artesanos en un producto tan emblemático como el croissant, reconocimiento así la calidad de la pastelería artesana del país.

Lluis Costa, ganador del premio al Mejor Croissant del año 2015, está al frente de la pastelería familiar Vallflorida Xocolaters, en Sant Esteve de Palautordera, en Barcelona, se focaliza en el desarrollo del croissant y su masa para ofrecer una nueva gama de productos. Desde fritos a rellenos, dulces o salados, o con la masa como base para otras creaciones: tartas, caracolas, cocas, turrón, bases para gofres o helados o hasta monas de Pascua. Todo alrededor del croissant, que ofrece infinitas combinaciones.

Un sinfín de sabores

Actualmente, encontramos a aplicación de la masa del croissant para nuevas elaboraciones, fórmulas más healthy, rellenos imaginativos o dirigidos a públicos como el vegano caracterizan sus apuestas y las nuevas tendencias en el sector que ellos lideran.

Según el Gremio de Pastelería de Barcelona, actualmente el croissant es una de las piezas de bollería más vendidas en todo el mundo y se ha convertido en un clásico para los consumidores y en un reto para todo profesional de la pastelería.

Puedes comer un croissant cuando se te antoje, sea por la mañana para desayunar, como para merendar. Como muchas otras formas de la pastelería, está claro que es mejor no abusar de él, y si lo tienes claro puedes hacerlo en casa tú mismo para celebrar el día internacional del croissant.