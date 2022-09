La falda midi de Cortefiel que puedes llevar con botas de tacón al trabajo

Con flores estampadas e ideal para esta época del año, debes tener la falda midi de Cortefiel que además ahora está en oferta. La tienes a un 20% de descuento en la web de la firma.

Os dejamos todas las señas de esta falda tan otoñal y primaveral con la que lucir figura en cantidad de situaciones.

Ya puedes comprar la falda midi de Cortefiel

Como siempre esta firma nos regala con sus diversas prendas siempre sofisticadas y de alta calidad. En este caso, destacamos esta falda en estampado de flores, larga, ceñida y que lleva goma elástica en la cintura.

Además es ecológica, porque está confeccionada con un 50% de viscosa Lenzing™Ecovero™, todo un compromiso que la empresa tiene en esta y muchas otras prendas para que sean más sostenibles y no dañen el medio ambiente.

Está confeccionada en 100% viscosa y en sus cuidados es de destacar que debe lavarse en temperatura máxima de lavado 30C. de centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, planchado medio y no lavar en seco.

Posibles combinaciones con la falda

Te la puedes poner con muchas otras prendas para aportar un look bien completo. Con camisetas en blanco o negro, con blusas románticas y hasta con tops de diversos colores siempre en consonancia con el estampado de la falda.

Además desde Cortefiel recomiendan algunos productos que podemos comprar también en su web. Es el caso de la blusa romántica en blanco que tiene un precio de 59,99 euros, siendo de la firma slowlove que podemos comprar en la misma web. También se recomienda la chaqueta de jaquard de flecos, de 79,99 euros de esta misma firma que tanta ropa estilosa y naïf nos aporta.

Consigue esta falda un 20%

Si te gusta esta prenda, estás de suerte porque ahora está en oferta. Antes costaba 39,99 euros y ahora la compras a 31,99 euros, con el 20% de descuento. Benefíciate de esta oferta antes de que se acabe y no encuentres tu talla.

De momento, las tallas son 36, la 38 y la 40, así que puedes escoger entre diversas de ellas para ver la que te sienta mejor. como ves no quedan muchas tallas, así que no te lo pienses y hazte con esta falda antes que nada. Además siempre puedes darte una vuelta por la web y comprar un complemento o bien una blusa que quede perfectamente para combinar con esta falda. Y si lo compras online siempre será mucho más cómodo para ti.