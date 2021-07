Evita estos errores al maquillarte en verano y triunfarás

¿Te ha ocurrido alguna vez que durante los días de verano te apetece maquillarte pero como sabes que suele acabar mal -por todas las incomodidades que la época de calor supone? Pues te decimos cuáles son los errores al maquillarte en verano para triunfar.

A continuación te explicamos cuales son los errores más comunes que debes evitar para poder estar guapísima también cuando aprieta el calor.

Protección e hidratación ante todo ¡pero adaptada al verano!

Uno de los errores más comunes es no adaptar tu rutina de maquillaje a la nueva estación, y es que de igual manera que adaptas tu armario, debes cambiar algunas prácticas para que todo esté en armonía.

En verano, por ejemplo, debes cambiar el producto que usas como hidratante y usar uno más ligero (y a poder ser oil free) que el que sueles utilizar en invierno, que sí que puede ser más pesado porque la piel tiende a resecarse más con el frío.

Si no haces este tipo de cambio, tanto con la hidratante como con la base, en verano podrían salirte más granitos, al igual que tu look puede arruinarse si no utilizas productos waterproof. Así que, siendo consciente del cambio de condiciones atmosféricas ¡debes cambiar el interior de tu estuche de maquillaje si o si!

Cambia de imagen sin renunciar a tu estilo propio

Si tu look habitual está caracterizado por un maquillaje muy vistoso, no deberías cambiarlo según las temperaturas, pero sí deberías adaptarlo, de manera que si sueles utilizar mucha sombra de ojos -y oscura-, en verano puedes cambiar eso por un eyeliner gráfico igualmente vistoso pero más ligero visualmente.

Lo ideal es que en verano dejes atrás el contouring excesivo, por ejemplo, y apuestes por looks más jugosos, con colores brillantes y llamativos; eso sí, que te concentres en conseguir un bonito maquillaje no significa que te tengas que olvidar de lo importante, que en efecto es usar protección solar, primer e hidratarte también por dentro además de mantener una buena rutina de limpieza.

Pues, en esta época, los horarios y la rutina se desajustan ¡mantener unas pautas al llegar a casa y desmaquillarte te ayudarán a no saltarte nunca ningún paso importante!

Lo primero será siempre cuidar tu piel, así que céntrate en la protección y cuando la tengas controlada, anímate con el maquillaje, verás como encuentras tus productos ideales y puedes evitar renunciar al make up cuando suben las temperaturas. Toma nota y evita estos errores al maquillarte en verano.