Con estos pendientes no te hará falta incluir ningún detalle más a tu look

Son bien elegantes, grandes e impactantes. Todo lo que necesitas para triunfar en variedad de lugares. Pues con estos pendientes no te hará falta incluir ningún detalle en todos tus looks. Siempre destacarás allá donde vayas.

Están en la web de Zara y te encantarán. Te damos todas las señas de estos accesorios que muchas veces son incluso más destacados que un vestido o pantalón.

Tendencia: con estos pendientes no te hará falta incluir ningún detalle

No te pierdas estos pendientes que ofrecen todo lo que necesitas para brillar con luz propia. Bien grandes, para que no pasen desapercibidos, son de Zara y tienen el nombre de redondos perla.

También destacan por ser metálicos de forma redondo irregular con aplicación de perla. Además se cierra con terca y clip.

Cuidados y materiales

Para más señas, hay que cuidar bien los pendientes para que te puedan durar más en el tiempo. por eso desde Zara recomiendan que, con acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, los pendientes no se lavan, es mejor no usar lejía / blanqueador, sin limpieza en seco y no usar secadora. Desde Inditex trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de nuestras prendas.

Para evaluar su cumplimiento han desarrollado un programa de auditorías y planes de mejora continua. Están confeccionados en 95% zinc · 3% perla de agua dulce · 1% acero · 1% titanio.

Con qué lo llevamos

Pues va bien con prácticamente todo. Es decir, serán los protagonistas, aunque te los pongas con blazer negra y vaqueros, con ese vestido con lentejuelas más top y hasta con faldas largas siempre fantásticas. Además de que combinan con todo, son espectaculares y serán los que estarán ahí para destacar.

Dónde se compran

Los obtienes en la web de Zara por un precio de 12,95 euros. tiene unas condiciones especiales de devolución, de igual forma que muchas otras prendas de la tienda. Pues en este caso, los pendientes tendrán que ser devueltos con su bolsa o cartón original intacto.

Si te pasas por una tienda, es posible que también estén, así que comprueba antes su disponibilidad para ir a lo seguro si tienes un establecimiento Zara cercano. ¡Ya puedes entrar en la web y hacerte con ellos!