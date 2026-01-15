Estos mocasines los llevaba mi abuela y vuelven a estar de moda: los he comprado en Parfois de rebajas y son un acierto

Los he comprado en Parfois de rebajas y son un acierto, estos mocasines los llevaba mi abuela, pero vuelven a estar de moda. Todo vuelve y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor, con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Es un auténtico acierto apostar por complementos que pueden ser claves y que, sin duda alguna, vamos a tener en mente en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Una situación del todo inesperada nos estará esperando y lo hará de tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. En Parfois tienen unas rebajas que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante de llenar nuestro armario de buenas piezas.

Vuelven a estar de moda los mocasines que llevaba mi abuela

Los mocasines son un símbolo, un complemento que llevaba esa abuela que apostaba por la modernidad y que ahora nos hace ver un aire retro en una pieza con mucha historia. Son un elemento que se traduce en este cambio de tendencia que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Beatnikshoes: «En la prehistoria del loafer, hay un diseño que sin duda inspiró a su inventor a nivel de construcción. Estos mocasines primigenios fueron obra de una tribu nativa del norte de América, los powhatan, que usaban unos zapatos sencillos con piel sin curtir y sin ninguno tipo de cierre. Eran llamados “makasin”, que es como se dice zapato en su lengua. A comienzos del Siglo XX, los marineros y granjeros noruegos desarrollaron unos zapatos de trabajo, duros y prácticos que gustaban bastante. Ya fueran turistas extranjeros que visitaban los fiordos o que iban a pescar salmones, como a las personas que se encontraban con estos marineros en los diferentes puertos del mundo».

Siguiendo con la misma explicación: «Aquí va a aparecer la figura fundamental de Nils Gregoriusoon Tveranger. Nils, un joven local que había aprendido el oficio de zapatero en Boston, fundo un taller en la ciudad noruega de Aurland. Allí, en 1926, desarrollo un modelo basado en los mocasines de trabajo de los marineros locales. Tambien uso un tipo de corte inspirado en los antiguos mocasines nativos americanos. Sin duda conoció esta técnica en su periodo de formación estadounidense. Siguiendo el relato de esta pequeña empresa noruega, que aún existe a día de hoy, remato su diseño con una lengüeta longitudinal en la parte alta de la pala. Este es el característico antifaz decorativo que todos conocemos. A este modelo decidió llamarlo como su ciudad, Mocasín Aurland. En paralelo, algunos modelos noruegos llegaron a Estados Unidos. Allí, un fabricante de New Hampshire hizo su versión y dado que era fáciles de poner y quitar, los llamo “ Loafers” (perezosos). Ya tenemos el nombre. Más avanzados los años 30, otro fabricante de Maine empezó a fabricarlos a nivel industrial y a comercializarlos por todo el mundo».

Los he comprado en las rebajas de Parfois y son todo un acierto

Son todo un acierto estos mocasines que he comprado en las rebajas de Parfois, un buen básico que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Tendremos por delante la oportunidad de hacernos con un clásico que se paga por muy poco dinero.

Las rebajas son el momento de hacernos con unos buenos zapatos que nos permitirán disfrutar de una pieza atemporal y bonita que combina con todo. Inicialmente esta pieza fue pensada para que se llevará con traje, siendo esencialmente masculina, pero hoy en día, podemos estar ante un calzado de lo más femenino.

Parfois ofrece hasta un 50% de descuento en estas rebajas en las que podremos encontrar estos increíbles mocasines dignos del armario de mi abuela por menos de 20 euros. Un chollazo si tenemos en cuenta que estaremos ante un diseño de esos que impresionan y que pueden darnos más de una sorpresa inesperada.

Es un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará una alegría inesperada y que tenemos en dos tonos. Están hechos en piel con lo cual, estaremos ante un calzado que durará años y años y se adapta en perfectas condiciones a nuestros pasos.

Hazte con ellos antes de que se agoten, son uno de los básicos que no podremos dejar escapar.