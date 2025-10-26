Estos 6 cortes de pelo son los perfectos para las mujeres de más de 50 años que quieren rejuvenecer
Toma nota de estos cortes de pelo ideales para mujeres de más de 50 años
Un buen corte de pelo puede hacernos rejuvenecer, si tienes más de 50 años descubrirás la manera de quitarte años gracias a una serie de consejos que pueden ser claves. Es hora de saber la manera de eliminar por completo esos años de más, de una manera que con un buen peinado lo vas a poder conseguir en un abrir y cerrar de ojos. Hazte con ellos y hazlo de tal forma que podrás hacer realidad una serie de cambios que serán esenciales.
Perfecto para mujeres de más de 50 años que quieran rejuvenecer
Rejuvenecer es posible con la ayuda de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Son días de aprovechar al máximo este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha desconocíamos.
Toma nota de estos 6 cortes de pelo
Los expertos de Primor nos dan los cortes de modo para los mayores de 50 años, un buen básico que, sin duda alguna, no debemos dejar escapar. Podremos conseguir un buen cambio de tendencia que será esencial:
- Mixie es una variante del pixie y ha llegado para ser moderno y rompedor, sin perder ese halo de elegancia y sofisticación que se le puede dar con determinados looks. Este corte de pelo, como podemos ver en la imagen, es más largo que el Pixie. Esta opción con la mecha larga y la parte de atrás más corta o rapado del todo, es cómoda. De hecho, ahorra tiempo de peinado y cuidados. Es perfecto para lucir con cualquier look, ya que esta caída y la mecha larga, hacen que sea elegante a la vez que sexy o juvenil. Será inspirador y moderno para un look de evento, mientras que elevará el look más casual. Perfecto para esas mujeres de 50 que se sienten como de 30. Y es que, ¿quién dijo que la edad fuera un número? Melena XL. Si eres de esas que siempre ha llevado melena y no quiere renunciar a su esencia o si tus looks guardan un toque boho chic, la melena XL es tendencia este otoño. En algunos ámbitos existe la creencia de que el pelo largo hace más mayor a una mujer. Parece que cuando se cumple una cierta edad, las mujeres deben cortarse el pelo. Sin embargo, entre los cortes de pelo para una mujer de 50 años tendencia este otoño está la melena XL. Porque estas creencias han pasado a la historia. Los 50 son los nuevos 40, o los nuevos 30 en algunos casos.
- El corte de pelo carré es tendencia este otoño y también, por ello está entre los cortes de pelo para una mujer de 50 años tendencia este otoño. Esta es una elección clásica y se podría decir que una variante algo desenfadada del clásico y chic bob. Con un flequillo cortina como este puede dulcificar los rasgos y enmarcar el rostro. Es ideal para looks clásicos o con un toque vintage, sin embargo por su sofisticación y el hecho de que parezca que estás siempre recién salida de la pelu, ¡también es genial para combinar con looks casual!
- Media melena ondulada. La media melena también es un clásico para las que cumplen 50 y prefieren ser convencionales. Es uno de los cortes de pelo para una mujer de 50 años tendencia este otoño más seguros, si no quieres jugártela con un cambio de imagen. Y, por supuesto, queda bien con cualquier look al ser un básico de belleza que sienta bien a mujeres con todas las facciones y todas las edades.
- Butterfly cut. Si quieres una de esas melenas a capas eternas y elegantes. Lánzate a esta opción que, como su propio nombre indica, le dará a tu cabello el movimiento y la ligereza de las alas de una mariposa.