Este zapato negro y destalonado de Marypaz arrasa en la web por ser comodísimo

Cuando nos surge una ocasión especial, como una fiesta o un bautizo, solemos tener muchísimas dudas acerca de qué calzado escoger. El diseño no es el problema, ya que no es difícil encontrar uno que encaje con la ropa que vamos a llevar, pero tenemos miedo de que los zapatos no sean lo suficientemente cómodos y el dolor de pies nos impida disfrutar del evento. Pues bien, Marypaz nos trae la mejor solución a un precio rebajado.

Uno zapatos negros destalonados que no solo son muy elegantes, sino que también aportan el máximo confort a los pies. De tacón ancho y bajo que reparte equitativamente el peso del cuerpo y da estabilidad, tienen tira trasera con pieza elástica. Son de efecto ante, un tejido ideal para el día y la noche.

Los zapatos destalonados de Marypaz

Son estupendos para mujeres de todas las edades y estilos a la hora de vestir. Más allá de las ocasiones especiales, también podemos llevarlos en nuestro día a día. Por ejemplo, para ir a la oficina, con un traje de chaqueta y pantalón con camisa. O, si buscamos un look más informal, con una camiseta, una blazer y un pantalón vaquero.

Para un evento de noche, un total black look siempre es una apuesta segura. En lugar del clásico vestido, podemos elegir un mono largo de color negro y corte cruzado, el más favorecedor de todos. Este tipo de corte envuelve con delicadeza la línea la cintura y, junto con el escote de pico, alarga y estiliza la silueta. Con un bolso de mano con aplicación de joya tendremos el mejor estilismo para salir a cenar y a tomar unas copas.

También podemos animarnos con un vestido en alguno de los colores tendencia de la temporada. El rosa se lleva muchísimo en todas las tonalidades, desde los colores pastel, como el rosa cuarzo, hasta los colores flúor, como el fucsia. Las expertas en moda también adoran el verde, que aporta muchísima fuerza a cualquier look.

Por lo tanto, son unos zapatos que realmente se merecen tener un sitio en nuestro fondo de armario. Les sacaremos un gran partido sobre todo en primavera y verano, pero también el resto del año. Además, ahora tienen un precio inmejorable en la tienda online de Marypaz: 19,99 euros en lugar de 29,99 euros, desde el número 35 hasta el 42. En la web también podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Marypaz más cercana.