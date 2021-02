¡Día de las Pestañas! Cómo cuidarlas mejor y productos

Este 19 de febrero se celebra el Día de las Pestañas, algo que ha adquirido relevancia en el mundo, ya que al llevar mascarilla se enfatiza más la parte de la mirada, los ojos, su contorno, las cejas y claro está las pestañas.

Mira algunas de sus curiosidades, productos y cómo mantenerlas para que estén mejor y más sanas.

¿Qué debes saber de las pestañas?

Teresa Climent, farmacéutica y directora de comunicación de Nuggela & Sulé nos explica porqué las pestañas son tan importantes y algunos detalles que no imaginábamos sobre ellas.

Protegen los ojos frente a agentes externos.

Filtran la luz solar.

Son fibras queratinosas más compactas que en el resto del vello del cuerpo.

El número de pestañas superiores oscila entre 150 y 200, dispuestas en 6 filas que crean una malla tupida.

Son eternas. Su acción biológica principal de protección del ojo hace que solo entre el 10% y el 15% de los folículos de las pestañas estén en fase de crecimiento (fase anágena) frente al 85% en el cuero cabelludo.

El ciclo de crecimiento de la pestaña, o fase anágena, suele durar un poco más de un mes, siendo el ciclo de crecimiento más corto de todos los pelos del cuerpo, pero su fase de reposo se alarga.

Su longitud máxima no suele exceder de los 12 milímetros.

Están diseñadas para ser altamente sensibles al tacto y ejercer de alarma sensorial.

Cómo cuidar y mantener las pestañas

Cuidado con el exceso de maquillaje

Pues en este caso si nos pasamos se verán menos estilosas, con grumos y no es nada saludable para nuestros ojos.

Hidratación

Es una máxima en todo el rostro. Según la make up Moi Freire, si hay un requisito fundamental para que las pestañas estén sanas, tupidas y largas hasta el infinito, ese es, sin duda, la hidratación. “El aceite de ricino es muy nutritivo gracias a su alto contenido en ácido graso omega 9. Su uso no solo fomenta el crecimiento de las pestañas, también las hidrata y acondiciona”.

Rizado

Los expertos remarcan que es importante reforzar la mirada y rasgar el ojo utilizando un rizador de pestañas. Esto eleva aquellas pestañas menos tupidas y más cortas.

Así el rizador debe usarse siempre sobre las pestañas al natural, sin aplicar antes la máscara pestañas, así evitarás que se te queden pegadas o que se rompan.

Para emplearlo correctamente, “tienes que colocarlo recto en la raíz de las pestañas, apretar con cuidado y mantenerlo presionado tirando muy levemente hacia arriba”. Según Freire, lo más recomendable es hacerlo durante unos 10 segundos.

Máscara con tratamiento

“Hay que tener en cuenta que, en realidad, no es tan importante la máscara elegida como la técnica de aplicación”, indica el make up Wild Van Dijk. El secreto reside más bien en el giro de muñeca.

Entonces hay que aplicar una primera capa haciendo movimientos en zig-zag es básico. Después, la clave está en presionar la base y empujar hasta el final de las pestañas con precisión para separar y curvar.

Algunos productos para celebrar el día de las pestañas

Serum para fortalecerlas

El sérum de pestañas de Nuggela & Sulé de doble acción e ingredientes naturales, que actúa día y noche sobre el ciclo de vida de las pestañas, maximizando su crecimiento. Uno de sus extremos acelera el crecimiento y el otro proporciona volumen al instante y unas pestañas más flexibles, elásticas e hidratadas a largo plazo.

Aplicar sobre las pestañas superiores limpias y desmaquilladas como un eyeliner, pestañear para que el sérum se deslice a las pestañas inferiores y no retirar al menos en 6 horas.

Máscara de pestañas

La máscara de bareMinerals está formulada con un potente serum botánico a base de flor de trébol rojo fortalecida con una potente combinación de péptidos ricos en aminoácidos que ayudan a las pestañas a verse más fuertes y saludables.

Aceite de ricino

La marca Revox, de venta exclusiva en Primor, tiene un aceite de ricino 100% puro que lo mismo sirve para poblar las cejas y darles densidad que para fortalecer y dar largura y grosor a las pestañas.

Máscara vegana

Go Big Or Go Home Mascara. Máscara formulada con ingredientes de origen vegetal que ofrece un volumen y fijación extremos. ¿El resultado? Pestañas negro intenso con volumen espectacular y una fijación a toda prueba, durante todo el día. Se puede obtener en Sephora.

Para pestañas muy finas y escasas

Si tenemos las pestañas algo finas y escasas, entonces nada mejor que usar un cepillo que alterne distintas longitudes de cerdas en twist o con forma de reloj de arena. Debe adherirse perfectamente a la base de las pestañas, sin compactarlas y separándolas bien para abrir la mirada. Busca fórmulas ricas en proteínas y vitaminas que las nutran y con pigmentos muy concentrados e intensos.

Para ello hay una máscara Volume de Yves Rocher, que multiplica al instante el volumen y el espesor de tus pestañas.