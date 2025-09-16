Desde que uso este aceite de Druni mis uñas están mejor que nunca y parece que he ido al salón

Las uñas deben cuidarse. A veces nos las pintamos a la ligera y tardamos mucho en quitarnos el esmalte. Ahora con el aceite de Druni, las uñas están mejor que nunca. Se ven más suaves, bonitas y equilibradas, justo lo que se necesita para lucirlas en todo tipo de ocasiones. Hablamos del aceite OPI Glow Up Nail & Cuticle Oil 8ML, el que quieren todas para cutículas y uñas.

Es uno de los más demandados y esto se debe a su eficacia y buen precio. Por tanto tiene una buena relación precio que las usuarias no pasan por alto. Entre sus características, desde Druni establecen que lleva una mezcla ligera de aceites, mejorada con MoodBloom Scent Technology™, hidrata y ayuda a prevenir la sequedad de las cutículas, dándoles el resplandor que siempre has deseado. Disfruta de una manicura cuidada y con buen aspecto gracias a la colección Nature Strong Skincare de OPI. Además es 94.1% de origen natural y está enriquecido con aceites y vitamina E. Y es que dedicar unos minutos a embellecer las manos puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la percepción personal y ofrecer una sensación de control y satisfacción.

El aceite de Druni para enriquecer y cuidar las uñas

Además, este producto está infundido con MoodBloom Scent Technology™ y permite hidratar las cutículas y la piel alrededor de las uñas. Es perfecto para ayuda a prevenir la sequedad en las cutículas y lleva esa fórmula vegana sin ingredientes ni productos de origen animal que además está acorde con el pensamiento de las usuarias actualmente.

Si tenías alguna duda, hay que nombrar que este aceite está formulado tanto para las uñas de las manos como para los pies.

Consejos para aplicar este producto

Cuentagotas: Masajea suavemente 1–2 gotas sobre las cutículas y la piel. Brocha: Aplica con la brocha sobre las cutículas y masajea.

Qué ingredientes lleva

Macadamia Integrifolia Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Parfum/Fragrance, Adansonia Digitata Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Ethyl Acetate, Linalyl Acetate, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Tocopheryl Acetate, Citronellol, Euterpe Oleracea Fruit Oil, Tocopherol, Citrus Aurantium Peel Oil, Limonene, Dimethyl Oxobenzo, Dioxasilane, Pinene, Carvone.

Versatilidad: para pies y manos

Aunque tradicionalmente se ha prestado más atención a las uñas de las manos, cada vez más personas descubren el impacto estético que puede tener una pedicura bien pensada. Elegir el color adecuado para las uñas de los pies no solo complementa el outfit, sino que también comunica estados de ánimo, intenciones e incluso valores.

Cuál es el precio del aceite de Druni para las uñas

Si has decidido que este producto es para ti, estás de suerte porque está de oferta. si costaba 11 euros, en este momento lo tienes por 7,95 euros.

Cómo cuidar las uñas para que estén más bellas

Pequeños gestos como aplicar crema después de lavarse las manos o utilizar guantes para tareas domésticas pueden marcar la diferencia. La prevención también es importante: evitar morderse las uñas o retirar el esmalte con productos agresivos ayuda a mantenerlas sanas y fuertes.

Remojo de uñas

Este baño puede proporcionar beneficios directos a las uñas, especialmente en casos de uñas débiles o con infecciones.

Usa base protectora

Antes de aplicar el esmalte, utiliza una base protectora. Esto no solo mejora la adherencia del esmalte, sino que también protege las uñas de manchas o decoloraciones.

Evita la exposición excesiva al agua

Aunque el calor invita a estar cerca de la piscina o la playa, es importante no sobreexponer las uñas al agua, ya que puede debilitarlas.

Come saludable

Una dieta equilibrada, rica en vitaminas y minerales como el biotina y el zinc, contribuirá a fortalecer tus uñas desde dentro.

Protege tus uñas

Usa guantes al realizar tareas domésticas para evitar que el esmalte se desgaste por productos químicos.

Hidrata las cutículas

Usa aceite o crema para cutículas para mantener las uñas hidratadas y evitar que se resequen.

Evita golpes fuertes

Aunque el esmalte de gel es resistente, evita golpes fuertes que puedan dañar la capa de la manicura.

Retirada suave

No arranques el esmalte, ya que esto puede dañar la uña. Utiliza un removedor adecuado para esmalte de gel.

Evita el uso de tus uñas como herramientas

No uses tus uñas para abrir objetos o rascar superficies duras, ya que esto puede hacer que el esmalte se desgaste o las uñas se rompan.

Evita errores comunes que debilitan las uñas

No piques el esmalte ni arranques capas cuando se descascaran; esto daña la lámina ungueal. Tampoco uses limas agresivamente y en exceso, ya que esto debilita y adelgaza la uña.