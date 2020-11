Esta temporada llena de incertidumbre y cambios en nuestras vidas, el color de la esperanza será un buen aliado en tus looks, te rejuvenecerá y le dará un toque primaveral a los días más fríos, así que visita tus marcas de confianza y busca entre la oferta de prendas algunos diseños con estas tonalidades. Descubre por qué introducir el color verde en tu armario este otoño.

La psicología del color nos cuenta que elegir el verde te puede hacer sentir más relajada, equilibrada y segura de ti misma. Se trata del color en perfecto equilibrio entre el ardiente rojo (que es su contrario) y el helado azul; además por asociación, se trata de un color que siempre transmite positividad.

En la actualidad, con la cantidad de impactos digitales que recibimos donde la opción correcta siempre está marcada en verde, lo tenemos asociado a la oportunidad de acertar y avanzar, así como a las opciones más ecológicas y naturales.

Diversas tonalidades de verde

La colorimetría también es clara: verde malva para quienes tengan el pelo claro, verde intenso para las morenas y verde esmeralda para las suertudas de melena rojiza; tu rostro también se verá beneficiado si usas complementos o ropa de este color en caso que tengas los ojos verdes pues las prendas de ese mismo color ¡potenciarán el color de tu mirada!

Aun así, si tus ojos son marrones, el color que en su momento fue el favorito de Napoleón ¡también te beneficiará! pues endulzará tus facciones y te aportará luminosidad.

¿Cómo combinar el color verde?

Si el motivo que hasta ahora te ha impedido integrar este color en tu armario son las dudas sobre como combinarlo, no debes sufrir por ello porque aunque no parezca sencillo, teniendo claras algunas claves de estilismo ¡conseguirás dominar rápidamente la mezcla de colores!

Como hemos mencionado anteriormente, el rojo es el contrario del verde y aunque pienses que es una apuesta arriesgada ¡la verdad es que no falla! Si bien es cierto que ambos son colores muy fuertes, lo único que debemos respetar al combinar verde y rojo, es que las prendas sean lisas: jamás mezcles estampados o distintos tejidos con esta combinación.

Si quieres introducirlo con elegancia en un look, prueba con una tonalidad de verde oscura que le de un poco de luz a un look total black. Verde y negro suelen funcionar muy bien ¡y no necesitan ningún otro complemento! Un vestido con un fondo verde y detalles en blanco o negro con unos stiletto negros también será un acierto. Meghan Markle o Sofía Palermo son dos de las famosas que triunfan apostando por esta combinación.

Hablando de celebrities, es interesante mencionar que Victoria Beckham se atrevió en una ocasión a apostar por combinar unos pantalones verde lima ¡con un jersey naranja! Y Martha Hunt combinó una falda verde esmeralda con un jersey azul cielo.

Color camuflaje

En caso que no te atrevas con colores tan vibrantes, tu apuesta segura puede ser en el verde caqui. Los looks de camuflaje son un acierto seguro y puedes aprovechar que ahora las botas militares ¡están en auge! Empieza por aquí y ves adentrándote en el amplio espectro de las tonalidades verdes.

¿En una americana que te aporte personalidad? ¿En unos zapatos de tacón alto? Si lo tuyo son los estampados y sigues sin encontrarte cómoda con el verde, quizás puedes probar con los cuadros escoceses en pantalones y bufandas.

Empieza con colores neutros y accesorios pequeños como pendientes o anillos, continúa apostando por un bolso resultón o un cinturón y poco a poco, verás como cada vez te encuentras más cómoda usando este color tan favorecedor. Si algo debes evitar es incluir toques metalizados. Despistarán demasiado y tu look se volverá caótico ¡confía en la simplicidad!