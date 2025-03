El corte de pelo bob ya es historia: la nueva tendencia que no paran de pedir en todas las peluquerías

Hay una nueva tendencia que no paran de pedir en todas las peluquerías, le vamos a decir adiós al corte de pelo bob que nos ha acompañado estos años. Cuando llega el cambio de estación, nada mejor para nuestra melena que una transformación que puede llegar a ser la que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, necesitamos apostar por un tipo de peinado que puede ser el que mejor nos quede y nos ayude a sanear nuestra melena.

Es un tipo de corte de pelo que, sin duda alguna, puede darnos más de una alegría inesperada en forma de peinado que se adaptará perfectamente a nuestras necesidades. Si estás pensando en hacer realidad una melena corta a la última, no lo dudes, tendrás que adaptarte a un tipo de pelo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Llega un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que nos están esperando.

Ya es historia el corte de pelo bob

Un corte de pelo nunca deja de ser tendencia, siempre hay algunas personas que no dudan en apostar claramente por él. Por lo que, debemos estar muy pendientes de un tipo de pelo que puede ser el que nos haga estar a la última moda, sin renunciar a esa melena corta que queremos empezar a cuidar.

Un giro radical puede llegar de una forma que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Estas puntas que quizás deben empezar a cortarse para sanear un pelo que puede quedar especialmente bien con pequeños toques de color y de alegría, unas buenas mechas y un corte aportará vida a un estilo apagado.

Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Si estás pensando en cortarte el pelo, pero no encuentras tu estilo. No lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo de la mejor forma posible.

Tendremos que empezar a pensar en un cambio de peinado y de nombre que nos trasladará de nuevo a los 80, en uno de los cortes que fue tendencia hace unas décadas.

Esta es la nueva tendencia que no paran de pedir en todas las peluquerías

Todas las peluquerías no paran de pedir este tipo de corte de pelo que llega de hace unas décadas con más fuerza que nunca, el corte más ochentero nos quitará unos años. Lo hará de tal forma que nos ayudará a descubrir un tipo de pelo que hay que poder poner en práctica.

Los expertos de L’Oreal Paris no dudan en explicarnos en su blog la tendencia de este corte que tiene unas características muy marcadas: «Digamos que es una superfusión de los famosos Mullet y Shag, los setenta y los ochenta y la estética rock y punk. Se dice pronto… El resultado es un corte con flequillo con mil y una capas desfiladas que enmarcan la cara, con mucho volumen en la parte superior y poca densidad desde la nuca».

Siguiendo con la misma explicación, nos explican cómo hacerlo, algo que nuestra peluquera de confianza seguro que sabe hacer a la perfección:

La mitad superior del pelo se corta hacia delante creando muchas capas —son las auténticas protagonistas— desfiladas y con movimiento a tope. De esta manera, el flequillo que es bastante tupido queda integrado en el conjunto.

Las capas inferiores son más largas y se van escalando para enmarcar el óvalo facial.

Se puede ir cortando a navaja para potenciar la textura y el efecto de “puntas mordidas”.

También, muchas veces, se utiliza una tijera de vaciado para “adelgazar” largos y zona posterior.

Una tendencia que seguro que vas a ver mucho de cara el verano es este corte en pelo rizado, que no te dé miedo arriesgarte, es uno de los que mejor queda y, además, dispone de nombre propio. Este tipo de corte puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante: «Curly Wolf Cut: te lo decíamos arriba; este corte resalta la textura del cabello, así que se lleva bien con rizos y con ondas. Eso sí, insistimos en la importancia de que te lo haga un profesional para que no se te quede completamente desmadrado. ¿Otra advertencia importante? Los que saben dicen que hay que tener cuidado con las tijeras de vaciado para no quitarle la gracia al rizo. Mejor hacer muchas capas y que la punta del rizo acabe recta a que pierda su forma natural». Cómodo, práctico y fresco, no se puede pedir nada más para conseguir un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia.