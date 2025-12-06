Cómo maquillar los ojos caídos y tristes: el truco para realzar la mirada y eliminar el párpado caído al instante

Hay un truco para realzar la mirada y eliminar el párpado caído al instante, maquillar correctamente los ojos puede cambiarlo todo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con un correcto maquillaje se puede conseguir eliminar cualquier tipo de elemento que puede haceros sentir cierta inseguridad, desaparezca por momento. Es hora de apostar por un cambio que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

El maquillaje puede ser el que nos acompañará en estos días y hará que determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es importante estar pendientes de algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán convirtiéndose en rutinas necesarias. Será el momento de ver qué es lo que podemos conseguir con un pequeño paso que será esencial. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos golpeará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este truco será el que nos hará realzar una de las partes más importantes de nuestro rostro, la mirada.

Los ojos caídos y tristes pasarán a la historia

La mirada dice mucho de nosotras, es una parte esencial que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible, con algunos detalles que serán especialmente bienvenidos en estos días que tenemos por delante.

En busca de mostrar nuestra mejor cara, de buscar esa luz que queremos demostrar de una forma muy diferente. Habrá llegado ese día en el que dejaremos de vernos mal con los ojos caídos y tristes, sino que con un sencillo truco de maquillaje podemos despedirnos de este elemento.

Unos ojos que nos hacen ganar años y que pueden disimularse perfectamente con algunos trucos que pueden acabar llegando de forma ejemplar, con algunos detalles que acabarán siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Los expertos en maquillaje pueden ayudarnos a conseguir aquello que deseamos.

Es hora de poner en práctica un truco que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en estos días de celebraciones en las que podemos empezar a crear algunos detalles que pueden ayudarnos a potenciar la mirada. El maquillaje puede serlo todo, en especial si ponemos en práctica este truco de profesionales.

Este es el truco de maquillaje para eliminar el parpado caído al instante

Tal y como nos explican los expertos de Primor: «Se trata de un tipo de maquillaje que, como indica su nombre, tiene el objetivo de cortar el párpado para conseguir el efecto óptico de un párpado falso. Para conseguirlo, lo que hay que hacer es marcar con un tono oscuro el pliegue o la arruga que divide esta zona del ojo. Se trata de una franja que recorrerá el ojo de un lado a otro y que habrá que difuminar con un pincel. La zona central del párpado seguirá quedando libre para aplicar una sombra más clara y conseguir ese efecto favorecedor del que hablamos. Además, en este tipo de maquillaje, es importante tener en cuenta la iluminación que hay debajo de la ceja, ya que, el contraste obtenido con el tono oscuro dará sentido al corte del pliegue que hemos simulado con una sombra oscura. Escoge una sombra oscura con un tono como el marrón, el gris o el negro, aplica una sombra debajo más clara y no te olvides de marcar el delineado con un buen eyeliner y una potente máscara de pestañas».

Eligiéndonos la paleta correcta podremos conseguir aquello que necesitamos, un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una paleta del color adecuado es el primer paso, pero no el único, de la misma forma que necesitamos ese delineador que hará posible lo imposible, un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Siguiendo con la misma explicación: «Los ojos con párpados caídos, encapotados o encapuchados son aquellos que tienen un exceso de piel en el párpado superior que a veces oculta el párpado móvil. Y tener este tipo de ojos puede limitar ciertos maquillajes, sin embargo, siempre que sepamos elegir qué es lo que nos queda bien y lo que más nos favorece, no es incompatible con lucir looks que realcen nuestra mirada. Y eso se consigue con la técnica cut crease. Hay muchos trucos de maquillaje que funcionan a la hora de conseguir que unos ojos caídos se transformen. No solo influyen los párpados a la hora de hacer el efecto de «levantarlos», también tus pestañas para abrir más la mirada, dar luz en la zona del lagrimal para conseguir esos ojos más despiertos con un golpe de efecto..».