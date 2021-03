Cómo hacer unas baby braids perfectas

Las baby braids o trenzas pequeñas que tan de moda están poniendo las celebrities quedan muy bien y nos dan un aspecto mucho más juvenil. Tengas el pelo liso o rizado te las puedes hacer en cualquier momento y situación.

Pero no siempre quedan bien, de manera que te mostramos, según un experta, cómo hacerlas de forma perfecta.

Las trenzas de las celebrities

Estas trencitas enmarcan el rostro y se convierten en la opción más deseada del 2021 para hacer un peinado rápido y sencillo en casa.

Las llevan de Ester Expósito, a Dua Lipa pasando por Bella Hadid, que retroceden al pasado con esta tendencia única.

Para todas las melenas

Víctor García, CEO del salón Víctor Hair Stylists, revela las claves para lucir con estilo las trenzas de moda, como que las baby braids se adaptan a todo tipo de melenas: largas, cortas, midi, lisas o rizadas con el pelo liso y sientan bien con cualquier peinado, tanto con cabello suelto como recogido en una coleta baja.

Así que tengas como tengas el cabello, ya tardas en plantarte unas en tu melena.

Trenzas twist

El experto señala que una buena opción para las que quieran dejarse el cabello suelto, pero con algún toque que realce su expresión, es hacer algunas trenzas twist o de cuerda suelta en la zona del nacimiento frontal para que caigan sobre el rostro.

Para ello, primero, nos cepillamos el cabello, luego recogemos el cabello en una coleta y soltamos dos mechones, uno a cada lado, lo más cerca posible del rostro.

Dividimos cada uno de los dos mechones en dos y con la yema de los dedos aplicamos un gel de cabello, para proteger y fijar el cabello, además de protegerlo de la contaminación, el daño térmico y los rayos UV.

El profesional continúa con la manera de conseguir estas baby braids. retorcemos esos mechones sobre sí mismos por separado y posteriormente se enroscan uno con otro en sentido opuesto hasta el final del cabello.

Finalmente soltamos la melena y aplicamos un brillo para que nuestro pelo no se ensucie. Recuerda aplicarte productos que sean de calidad para cada paso y quitarte las trenzas antes de ir a dormir, si no el pelo puede enredarse y no quedar como realmente queremos.

Tips para cuidar del cabello