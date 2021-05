Cómo hacer gimnasia y ejercicios en las escaleras en casa

Si deseas mantenerte en forma y moldear tu cuerpo, no busques tutoriales complicados o programas intensivos de acondicionamiento físico. Simplemente puedes hacer los ejercicios en la calidad de tu hogar y de hecho, usar las escaleras que tienes en casa; te servirán para obtener excelentes resultados en dos semanas.

Cómo hacer ejercicios en las escaleras en casa

Si no tienes tiempo para ir al gimnasio o simplemente no te gusta, pero necesitas hacer deporte no te preocupes porque lo cierto es que los elementos que te van a servir para ejercitarte están más cerca de lo que crees. Si vives en un edificio o una casa con escaleras, puede usarlas para hacer algo de ejercicio. Los estudios sugieren que puedes quemar alrededor de 500 calorías con 30 minutos de subir las escaleras corriendo.

Partiendo de este objetivo, y al margen de subir los escalones corriendo, estos son los ejercicios que puedes hacer (teniendo siempre cuidado a la hora de realizarlos para no caerte o hacerte daño).

-Flexiones. Solo tienes que estirarte cómo harías en el suelo, pero hacerlo en las escaleras. Debes colocarte en la base de las escaleras y colocar las manos en el tercer o cuarto escalón en posición de flexión. Manteniendo la espalda recta, bajas el cuerpo y luego vuelves a subir. Puedes hacer series de 10 o 20 flexiones mientras combinas con otros ejercicios.

-Saltar. Este es un ejercicio fácil, que ayuda a quemar muchas calorías. Solo tienes que colocarte en uno de los escalones y luego saltar al escalón de arriba o al de abajo. Este es un gran ejercicio cardiovascular y es útil para tonificar los músculos de las piernas.

-Estocadas alternas. Coloca tu pie derecho hacia adelante en la parte superior del primer escalón y baje su cuerpo en una sentadilla o estocada. La rodilla derecha debe estar doblada en ángulo recto al frente y la rodilla izquierda debe estar doblada en ángulo recto detrás de ti. Tus manos deben estar colocadas en tus caderas. Tendrás que mantener esta posición durante unos segundos y luego levantarte de nuevo. Repite lo mismo con la otra pierna.

-Inmersión de tríceps. Siéntate cómodamente al pie de las escaleras y separa las manos a la altura de los hombros en un escalón detrás de usted. Coloque la palma de tu mano en el paso alejado de tu cuerpo. Ahora estira las piernas frente a ti con los talones en el suelo y el cuerpo ligeramente por encima del suelo. Dobla el codo y baja las caderas hacia el suelo de manera controlada hasta que el codo forme un ángulo de 90 grados. Mantén esta posición durante 2-3 segundos, luego suba y repita lo mismo.