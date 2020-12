A partir de los 40 no está de más comenzar a usar productos antiarrugas. El paso de los años no se puede frenar, pero cuando se trata de arrugas, podemos intentar evitar que salgan antes de tiempo o que no sean tan marcadas en el caso de que ya hayan aparecido. Uno de esos productos son los aceites naturales que además podemos mezclar en casa para una receta de aceite antiarrugas casero para el rostro y el cuello, que os explicamos a continuación.

Cómo hacer un aceite antiarrugas casero para el rostro y el cuello

Con esta receta a base de aceites vegetales para el rostro tendréis una excelente solución para tratar la piel de forma natural, con la posibilidad de elegir ingredientes que resultan muy eficaces. El resultado es tangible y visible tras unas pocas aplicaciones porque el rostro recuperará un color saludable y las arrugas, especialmente las de expresión, comenzarán a desvanecerse.

Las propiedades de los aceites vegetales

Gracias al uso de ingredientes vegetales naturales, aceites esenciales y complejos vitamínicos, tendréis entre manos un producto hecho en casa que vamos a poder usar sin problema para la piel madura, seca y arrugada. En concreto, para elaborar nuestro aceite antiarrugas casero vamos a utilizar:

Aceite de Rosa Mosqueta : Este aceite resulta ideal para usar como producto antiarrugas pero también cicatrizante. Un aceite rico en vitaminas que actúa relajando las arrugas. Es un aceite de consistencia media que no engrasa la piel.

Aceite de aguacate : Un aceite que resulta un excelente nutriente para la piel, al ayudar a mantener la epidermis flexible. Rico en sustancias funcionales, es una ayuda válida en casos de piel seca y árida.

Aceite de germen de trigo : Un aceite muy consistente, apto para pieles maduras por ser rico en vitaminas y ácidos grasos. Utilizado con regularidad, aporta luminosidad y suavidad a la piel del rostro.

Aceite esencial de rosa de Damasco : Se trata de un aceite esencial muy valioso, adecuado para pieles maduras, con un buen efecto calmante sobre la piel.

Tocoferol : Vitamina E, antioxidante y anti-radicales libres, combate el envejecimiento progresivo de la piel.

Ingredientes:

Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro aceite antiarrugas para rostro y cuello.

-15 ml de Aceite de rosa mosqueta

-8 ml de Aceite de aguacate

-5 ml de Aceite de germen de trigo

-2 ml de Tocoferol

-5 gotas de Aceite esencial de rosa de Damasco

-Envase de vidrio oscuro con gotero

-Embudo de plástico pequeño

Pasos

Comienza cogiendo un recipiente de vidrio oscuro con gotero o dosificador spray y desenroscamos para que puedas introducir el pequeño embudo de plástico que te permitirá insertar todos los ingredientes de la receta.

Una vez colocado el embudo, comienza a agregar los ingredientes uno a la vez: el primero que vas a agregar será el aceite de rosa mosqueta, seguido entonces del aceite de aguacate y el aceite de germen de trigo;

Cierra el recipiente y agita todo durante unos segundos para que se mezclen todos los ingredientes; Vuelve a abrir el frasco y agrega el tocoferol y las 5 gotas de rosa de Damasco; enrosca la tapa y agita de nuevo. Tu receta ya está lista y preparada para ser usada.

Cómo almacenar el producto

El aceite para las arrugas faciales es un producto que se conserva durante mucho tiempo porque solo contiene sustancias grasas y no requiere conservantes. Además, la vitamina E y el aceite esencial de rosa mosqueta tienden a prolongar la vida útil de este aceite y a mantenerlo estable. El hecho de tenerlo en un envase de vidrio oscuro protege los ingredientes de la luz: de hecho, si pones la mezcla dentro de un paquete de vidrio transparente, podrían alterarse. Puedes guardar el paquete de aceite facial antiarrugas en un armario cerrado, lejos de fuentes de luz y calor.

Además, te aconsejamos que limpies y cierres muy bien el envase después de usar el producto. Por último, es importante tener cuidado de no contaminar el aceite con agua que podría deteriorar la mezcla muy rápidamente. Siguiendo estos pequeños pasos podrás mantener tu antiarrugas natural durante muchos meses

Cómo usar el aceite antiarrugas casero

Este aceite antiarrugas casero funciona muy bien en pieles maduras, apagadas y secas y se puede utilizar en el rostro y también en el cuello como tratamiento de noche. Para unos buenos resultados será importante usar el aceite facial antiarrugas todos los días, después de haber limpiado a fondo el rostro y también el cuello con leche limpiadora y tónico; En este punto, puedes aplicar unas gotas de este remedio natural antiarrugas en rostro, cuello y escote.

Extiende el aceite con un ligero masaje de abajo hacia arriba, para reactivar la circulación y permitir que los ingredientes penetren profundamente en la piel.

Evita el área de los ojos porque la presencia de aceite esencial de rosa mosqueta podría causar irritación. El aceite antiarrugas para el rostro se puede utilizar de forma «pura» o directa sobre la piel o también, lo puedes usar mezclado en tu crema hidratante de noche. En este caso, solo necesitarás aplicar unas gotas y mezclar con la crema. De esta manera el aceite se absorberá mucho más rápido dejando tu piel suave e hidratada.

Se trata sin duda de una receta que es realmente excepcional y que te aportará un efecto de aromaterapia único; de hecho, la esencia de rosa mosqueta tiene la capacidad de actuar frente a estados de ansiedad y agitación, dando alegría y positividad.