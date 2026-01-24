Cómo acertar con un look para salir de fiesta a partir de los 60, según Carmen Lomana

Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas de nuestro país. Su envidiable y extenso armario, compuesto por prendas pertenecientes a las más exclusivas marcas de lujo internacional, hace de sus apuestas estilísticas algo accesible tan solo para carteras abultadas y personas con alto poder adquisitivo. Sin embargo, hace unos días ha promocionado a través de Instagram una firma de joyas de Valencia llamada Singularu que tiene en su catálogo algunas opciones asequibles y que nos harán brillar esta Navidad si seguimos las indicaciones de la protagonista de estas líneas.

«Los consejos de Carmen para ser la reina de la Navidad», comienza diciendo en voz en off en el clip. «Consejo 1: La elegancia comienza por la actitud, sonríe y disfruta de cada momento», ha dicho. Y ha seguido desvelando sus infalibles trucos. «Consejo 2: Un buen look navideño siempre incluye accesorios que destaquen», ha apuntado. Y ha concluido esta colaboración pagada con la marca con el tercer tip: «Si quieres acertar siempre con un regalo, estas joyas de Singularu son ideales y combinan muy bien con cualquier tipo de outfit. «El detalle perfecto para quedar bien en cualquier ocasión», ha dicho mientras se miraba al espejo y se acomodaba los complementos dorados sobre un total look crema. Y ha puesto el broche de oro con una frase muy directa: «Estas Navidades, brilla con Singularu». Por eso, siguiendo las directrices de la empresaria, en LOOK nos hemos sumergido en la marca para conocer a fondo algunos de los productos.

Ya han pasado las fiestas, pero los trucos que propone Carmen Lomana se pueden aplicar a cualquier época del año. Sin darse cuenta, ha creado una guía perfecta que te salvará de cualquier evento.

Collares dorados

Tal y como se puede ver en el video que hemos mencionado con anterioridad, Carmen Lomana ha seleccionado un conjunto dorado, que aporta luz a su rostro. En la web de la marca, podemos debatirnos entre numerosas opciones que van desde diseños minimalistas a otros cargados de colorido y ninguno de ellos supera los 60 euros. El diseño que lleva Carmen se trata del Cleopatra de acero. Una gargantilla bañada en oro compuesta de muchas cadenas de diferentes tamaños y que es «ideal para salir de fiesta o para eventos especiales», tal y como refleja la página web. Este en concreto tiene un coste de 45,99 euros y está disponible en otros dos acabados. Uno de ellos lleva una ristra de bolas rosas entre las doradas y el otro está compuesto en su totalidad por cuentas multicolores.

Maxianillos y pendientes

Dentro del catálogo de Singulauru, encontramos diversas opciones que sirven para dar protagonismo a nuestras manos apostando por llamativos anillos de gran tamaño. Algunas son el Curve Rainbow, grueso y dorado salpicado con brillantes de colores; el Triple Cros, el Trinity, el Dotty, el Comete, el Mini Bomb, el Marea o el Ibiza. Muchos de ellos regulables y adaptables a todas las tallas y otros que se venden en diferentes tamaños dependiendo del diámetro que se necesite.

En el anuncio, Lomana defiende unos pendientes muy llamativos, delicados y que aportan un toque diferente. Se trata de los Sunbeam, un diseño original con forma de medio sol y abanico que están «destinados para triunfar». Y con los que lograrás ser «la invitada perfecta».

Llamativos brazaletes

El Sugarcane, el Cruzado, el Cord, el Lina, el Malla o el Organic Sea son algunas de las apuestas de Singularu. Carmen Lomana ha optado por lucirlos por encima de las mangas del top que lleva en el video, siendo así mucho más visibles y atractivos. Todos ellos versan entre los 20 euros y los 50 y pueden recogerse en cualquiera de las tiendas que tienen por toda España de forma gratuita haciendo el encargo por la web.

De la misma manera, también te lo mandan a casa, pero en este caso, el comprador asume los gastos de envío del paquete. Cabe destacar que cada una de ellas tiene una amplia garantía que cubre cualquier desperfecto en los 3 años posteriores a la compra y, una vez adquirido, se puede devolver en un plazo de 30 días.