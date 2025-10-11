Colas en Mercadona por la novedad que se agota en minutos: el calendario de adviento más esperado

El calendario de adviento más esperado ya está en Mercadona, se agota por momentos y es uno de los elementos más deseados de este tipo de detalles que serán claves. En nuestra casa lo que tenemos por delante es un cambio de concepto que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca con ciertos detalles que serán especiales en estos días que tenemos por delante. Es hora de ir en busca de un tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán la cuenta atrás hasta Navidad.

Este tipo de calendario puede convertirse en el regalo perfecto en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Ese pequeño detalle que queremos conseguir determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos. Mercadona es capaz de crear una serie de detalles que llegan para presentar sus productos de la mejor forma posible. El calendario de adviento ya está en marcha y puede acabar siendo el que nos acompañará a partir de ahora, con un regalo que puede convertirse en nuestra mejor compra en Mercadona.

El calendario de adviento más esperado

Este calendario de adviento tiene historia, por lo que, podremos aprovechar al máximo en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante hasta la fiesta de la Navidad.

Los expertos de HelloPrint nos explican el origen de este tipo de calendario: «Un calendario de Adviento no es un simple calendario. Es constituido por 24 ventanas, cada una correspondiente a un día de Diciembre, o sea desde el 1 hasta el 24 de Diciembre, o sea los días antes de Navidad. Los calendarios suelen estar rellenos de dulces como bombones de chocolates pero también regalitos o mensajes. ¡Hay una infinidad de opciones para rellenarlo a tu gusto! La costumbre de los calendarios de Adviento se remonta a mucho tiempo atrás, concretamente al siglo XIX. En esa época, los cristianos comenzaron a utilizar un calendario diseñado para calcular en Adviento los días que faltaban para el nacimiento de Jesús. Esta tradición se extendió entonces entre las familias cristianas que se intercambiaban calendarios como un momento de convivencia. Por eso se considera el calendario de Adviento un regalo ideal para despertar el espíritu navideño entre la familia o los amigos. Es difícil indicar con exactitud de dónde surgieron los primeros calendarios de Adviento. Lo que sí sabemos es que fue una tradición que poco a poco se consolidó en Alemania y Austria».

Esta novedad de Mercadona provoca colas en todos sus supermercados

Los supermercados de Mercadona están preparados para comprar un calendario de adviento que puede acabar siendo el mejor regalo o autorregalo posible que podemos hacernos. Este tipo de calendarios se han convertido en un básico que todas las tiendas no dudan en convertirse en un plus de buenas sensaciones en los que todo puede acabar siendo posible.

Es un calendario de belleza de lo más completo: «Calendario Adviento 24 Make up Treasures Deliplus contiene prebase sombra ojos, borla, polvo bronceador, colorete stick, lima uñas, base uñas, sombra ojos crema, pinceles, lápiz labios, bálsamo labial, labial líquido, sombra ojos, brocha, polvo iluminador, laca uñas, esponja y funda, exfoliante labial, plantilla delineador, lápiz ojos, labial, brillo labios y neceser».

Como puedes ver es un elemento que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que puede ser el que mejor se adapten a un día a día en el que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer un poco más qué esconde este tipo de elemento que se convierte año tras año en una revolución.

La lista de productos que contiene es lo que nos hará descubrir lo mejor de este tipo de rituales de belleza de Mercadona que no debemos dejar escapar.