El clon de la falda de Carrie Bradshaw en ‘And just like that’ está en Asos

Los cuadros vichy no pasan de moda y lo podemos ver en esta prenda. Es el clon de la falda de Carrie Bradshaw en ‘And just like that’ y está en Asos. Descubre cómo es y de qué manera puedes obtener esta prenda para ir con el mismo look que ella.

La verdad es que muy vistosa y elegante, y todas la queremos porque eleva al máximo nuestro look. ¡No te quedes sin ella!

Obtén el clon de la falda de Carrie Bradshaw

Está en Asos, que ofrece variedad de marcas de prendas de muchos estilos. Hablamos de la falda midi a cuadros vichy monocromáticos con detalle de bolsillo y acabado texturizado de ASOS DESIGN Curve.

Y tienes la suerte de que ahora está de rebajas: pues su precio original era 31,99 € y ahora está a 17,85 €, por lo que está a un descuento de un 44%. Ello es gracia a las rebajas que ya han llegado a Asos, de todas maneras, en esta web hay ofertas durante todo el año, así que pásate de vez en cuando para poder conocer cuáles son y más en esta época.

Eso te da a la posibilidad de obtener tus prendas favoritas a un precio realmente más bajo porque las ofertas son siempre muy destacadas.

En este caso, es una falda de talla grande con ese estampado de cuadros en toda la prenda en blanco y negro que tanto favorece. Es de talle alto, lleva bolsillos en la parte delantera, con corte estándar y tallaje real.

Presenta un tejido suave de tacto ligero y está confeccionada en 52% poliéster y 48% viscosa. Asos te da todas las tendencias actuales siempre a mano, cuenta con variedad de marcas pero también tienen su propia, Asos donde se distingue dee Curve, Tall, Petite y Maternity.

Con qué llevar la falda de cuadros vichy

En la serie, Sarah Jessica Parker la lleva con una blusa en color blanco y super zapatos con taconazo (como podía ser de otra manera) en color negro. Como sabemos, en esta secuela de Sexo en Nueva York, se cuidan mucho los estilismos, de igual forma que en la primera serie. Por lo que esta falda es top y tú te la puedes llevar sin entras en esta web y le das a comprar. Ahora está a un precio realmente rebajado que no puedes dejar escapar.