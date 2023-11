El chaleco de Silbon que es un básico y no puede faltar en tu armario

Silbon tiene un básico que no puede faltar en tu armario, un increíble chaleco que hará realidad tus looks más profesionales. Hemos visto estos días la importancia de conseguir un tipo de prenda de esas que destacan por sí solas y que son las mejores opciones para nuestro día a día. La era del chaleco lleva tiempo siendo tendencia y ahora podemos ver su mejor versión de la mano de una marca que quizás no conocías, Silbon. Toma nota del básico que no puede faltar en tu armario, es una pieza fundamental para esta temporada, un chaleco espectacular.

Silbon tiene el chaleco básico que no puede faltar en tu armario

Esta empresa española nace con un propósito que ha acabado haciendo que traspase fronteras. Tal y como afirma en su página web: “SILBON nace en 2009 de la inquietud de unos jóvenes cordobeses, ambos, aficionados y consumidores de moda masculina detectan un nicho de mercado y se deciden a cubrirlo creando un producto exclusivo, de alta calidad, a un precio competitivo y un cuidado trato al cliente. Estas premisas han convertido a SILBON en una firma de nivel nacional en plena expansión.”

A partir de esta base de creadores de trajes de sastre de alta calidad, la alta demanda y los productos de calidad que nos descubren son la base de una línea de mujer que llega en 2021: “Pensada para una mujer con esencia clásica y seducida por las tendencias, con capacidad de fusionar exitosamente ambos estilos.”

En la nueva colección de prendas, podemos encontrar uno de esos chalecos de los que destacan por sí solos. No son convencionales, sino que cada detalle que posee está cuidado y enmarcado en un conjunto perfecto que nos enamora. Una imagen profesional y elegante, además de versátil, puedes conseguir con este chaleco.

La botonadura es personalizada y posee forro interior, con lo cual nos da la imagen de un tipo de pieza con la que enamorarnos a simple vista. Vas a poder hacerte con el chaleco más bonito de todos a un precio increíble. Estamos ante una pieza artesanal que se vende por poco más de 60 euros.

Conseguiremos un chaleco para la oficina o para una ocasión especial de una marca nacional que ha traspasado fronteras. Una sastrería con diseños de lo más especiales tanto para hombre como para mujer.