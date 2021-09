C. Tangana x Bershka, la colección de El Madrileño que será éxito de ventas

Antón Álvarez Alfaro, más conocido por su nombre artístico C. Tangana va a más. Y es que el rapero y cantante no quiere quedarse solo con su estilo musical si no también en la moda. Por esto ahora ha lanzado la colección C.Tangana x Bershka donde descubrir qué lleva El Madrileño.

En esta colaboración con Bershka verás prendas top que están llamadas a ser un éxito de ventas. Aunque el cantante ya comentó que lanzaría una propia línea de ropa.

¿Cómo es la colección C.Tangana x Bershka?

Explosiva. Pero llena de elegancia y de guiños a la moda española y también latina. Porque hay una mezcla de todo con pantalones, chaquetas, monos, tops y complementos, para todas y hasta pijamas satinados, al estilo C. Tangana para ellos.

Por esto, estas prendas destacan, especialmente porque son unisex, si bien también encontramos vestidos y otros para mujer y pantalones para ellos pero que te puedes poner tú para estar mucho más cómoda en casa.

Es decir, hay propuestas masculinas que te sentarán genial porque están hechas para que las lleves tú en diversos momentos del día.

Vestido rojo para matar

Entre estos, destaca el vestido en rojo manga larga velvet print que está compuesto por al menos 25% poliéster reciclado.

Esta fibra se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua. Transformando este residuo en un nuevo recurso reducimos la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos, según apunta Bershka.

Set completo

El set blazer, top y pantalón es total. En color marrón se trata de tres prendas que puedes combinar totalmente. Está confeccionado en 100% poliuretano y el tejido base es de 100% poliéster.

Es un modelo para llevar en tus ocasiones especiales o de compras por ahí. Tiene el estilo que se necesita ahora y es muy Tangana.

Jersey cuello redondo

Viste como El Madrileño con esta colección de C. Tangana x Bershka. Por ejemplo con este jersey, súper cómodo, en azul marino, que está realizado en 100% algodón y una parte de poliéster. Los detalles son de elastano.

Esta prenda te la pones por casa, porque también debes estar bien y práctica cuando nadie te ve o sí , ya que es una buena prenda para tus videoconferencias sea de trabajo o con tus amigas. Pues, aunque menos, este tipo de comunicación no se acaba y sigue en expansión todavía.