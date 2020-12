Esto es así: o las amas o las odias. No hay término medio. Las botas OTK, por sus siglas en inglés over the knee – por encima de la rodilla-, vuelven pisando fuerte este invierno. Se trata de un tipo de calzado muy popular entre las fashionistas, pero también muy cuestionado, criticado y apto para muy pocas. Las razones son varias. Por un lado, al ser tan sumamente altas, hay personas a las que les es literalmente imposible ponerse unas botas como estas, sobre todo si el material es demasiado rígido y la caña de la bota es demasiado estrecha. Por otra parte, las OTK suelen ser las enemigas públicas de las personas bajitas, ya que pueden generar un efecto óptico negativo que acorte todavía más su figura.

Partiendo de esta base, creemos necesario elaborar una guía básica de cómo usarlas y no morir en el intento. Por supuesto, nuestra fuente de inspiración serán de nuevo las celebs, influencers y prescriptoras de moda, que cada año se encargan de marcarnos la pauta de lo que se va a llevar al común de los mortales. La it neoyorquina Olivia Palermo ha sido una de las primeras en llevarlas esta temporada, cómo no. En su caso, la bloguera apuesta por una bota de piel ajustada con suela track y la combina con un vestido o falda holgado para rematar el look con una sobrecamisa de cuadros. Un outfit desenfadado con el que consigue dar en un segundo una vuelta de tuerca al clásico militar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Aquí en España también encontramos varios ejemplos. Por un lado, el de la presentadora Eva González, que además, lo suyo tiene más mérito. A pesar de haber compartido esta imagen hace tan solo unas semanas, la presentadora las llevó hace meses, durante el rodaje de La Voz. Su apuesta es completamente diferente a la de Palermo y, en su caso, demuestra que son perfectamente combinables con un vestido de fiesta.

Y aunque estrictamente no sean por encima de la rodilla, las botas altas se llevan – y mucho este invierno-. Aunque con un pantalón pitillo siguen sentando de maravilla, la tendencia que marca este año la pauta indica que se luzcan con vestidos cortos y estampados. Así, los prints florales, cuya estación por antonomasia suele ser la primavera, se cuelan también en invierno, creando llamativos contrastes muy favorecedores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel)

La influencer María Turiel Soler es toda una experta en esto de usar botas altas y vestidos cortos. Gracias a su altura y a la combinación de estas dos prendas casi antagónicas, la instagrammer consigue potenciar y alargar todavía más su figura. En la imagen no se decanta por las flores, pero nos da una idea para recrear looks similares. En su caso, utiliza un vestido con mangas abullonadas y falda globo de tejido tweed, botas negras y abrigo de pelo en color marrón.

La actriz Paula Echevarría también se ha aficionado a lucir este tipo de botas. Un calzado con el que consigue centímetros extra de altura y que estilizan su figura. Una opción para las que no quieran lucir pierna, es combinarlas con vestidos o faldas midi. Con esto se consigue que la bota parezca un leggin y que se alargue la figura. Si como Paula te decantas por un vestido largo, en estos casos no hace falta que la bota en sí sea tan sumamente alta, simplemente que sobrepase unos centímetros la prenda de vestir que vayamos a lucir, pero sí que sean ajustadas para que hagan efecto ‘segunda piel’ en nuestras piernas.