La blusa de volantes de Zara que me he puesto y todo el mundo me pregunta de dónde es

Si buscas una camisa elegante, sofisticada y para diario, la tenemos. Es la blusa de volantes de Zara que se ha puesto de moda y que elevará tu look. Es todo lo que necesitas para ser la más top de la oficina. Es una prenda versátil que permite llevarla en cenas y fiestas, para reuniones, y en especial, a diario. Además te la pones tanto con jeans como con trajes chaqueta.

La blusa de volantes en color berenjena de Zara tiene diversas características. Y como es lo que buscas, entonces ya la puedes comprar en la tienda. Aprovecha que en este momento hay una gran cantidad de tallas. Entre sus particularidades: escote pico y manga larga acabada en puño. Presenta ese detalle de volantes que tanto gusta y se cierra de manera bien fácil, y sin complicaciones, frontal con botones forrados en mismo tejido. Con tus vaqueros y zapatillas deportivas, y luego con ese pantalón de pinzas y los collares dorados que tienes desde hace poco. ¡Te va a sentar de maravilla!

Estas es la blusa de volantes de Zara para el otoño

Posee materiales de calidad que debes tener en cuenta. Se elabora con 100% poliéster y forro de 100% poliéster. A la hora de cuidar la prenda, debes tener en cuenta que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo lavar las prendas de manera general

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Da la vuelta a tus prendas

Para reducir el desgaste de las prendas en el proceso de lavado puedes darles la vuelta, así ayudarás a mantener los colores y a proteger los tejidos manteniendo la calidad original de la prenda.

Cómo puedes combinar la blusa de volantes de Zara

Pantalón wide leg

En color marrón, tienes el pantalón de tiro alto con cintura elástica. Bolsillos laterales ocultos en costura.

Sandalia tacón tiras

Zapato tipo sandalia tacón. Tiras delanteras cruzadas con detalle de hebilla. Tira trasera a la pulsera del tobillo con cierre mediante hebilla metálica. Acabado en punta redonda. Altura tacón: 7,5 cm.

Botín tacón ancho

Zapato tipo botín con tacón. Detalle de pespunte en el corte. Cierre mediante cremallera lateral. Tacón alto en bloque. Acabado en punta. Altura de la suela: 6,5 cm.

Collar cascada piezas metálicas

Collar tipo cascada de cordón metálico con aplicación de múltiples piezas metálicas combinadas a contraste. Cierre ajustable con pieza tubular.

Bolso piel serraje maxi shopper

Bolso formato maxi shopper en serraje. Doble asa de hombro. Bolsillo interior con cremallera. Medidas: Alto x Ancho x Fondo: 38,5 x 45 x 15,5 cm.

El precio de la blusa de volantes de Zara

La tienes en la casa madre de Inditex a un precio de 25,95 euros. Las tallas van de la SX a la XL. Si no tienes claro cuál es tu talla, entonces puedes mirar el recomendador de tallas de Zara.

