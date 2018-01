El año 2014 fue decisivo en la vida de Laura Escanes. Su relación con Risto Mejide -publicista al que algunos dicen que humanizó-dio un giro radical a su rutina hasta tal punto que su trabajo, su economía, sus relaciones familiares e incluso su físico dejaron de ser lo que era. Convertida actualmente en una de las cinco influencer más relevantes de nuestro país, la catalana es altamente activa en Instagram por lo que su cambio físico es más que evidente si comparamos las primeras imágenes que Laura publicaba con las de ahora. La maniquí ha transformado su look en los últimos años de forma considerable pero, en cuanto a su físico, según un experto que ha consultado este medio, su corte pixie rubio platino no es el cambio más radical que ha sufrido desde hace tres años. Así lo asegura a LOOK Ángel Martín, Director Médico de la clínica Menorca: “A la vista de las imágenes, y asumiendo que no estén retocadas con Photoshop, a la chica se le aprecian varios retoques estéticos“.

Los labios, su cambio más evidente

Laura luce en sus instantáneas unos labios muy gruesos desde hace tres años. Su amento ha sido progresivo y, según el experto consultado, el cambio es más que evidente. “Se aprecia el labio superior mucho más carnoso y elevado seguramente gracias a un relleno labial“, revela Ángel.

Lifting líquido

A tenor de las palabras del cirujano, el aumento de labios tan solo sería el primer tratamiento estético al que la joven de 21 años se ha sometido. Laura se habría realizado un lifting líquido (técnica de rejuvenecimiento facial que remodela el rostro) con el fin de aumentar su barbilla. “A la vista de las imágenes, y asumiendo que no estén retocadas con Photoshop, a la chica se le aprecia un retoque con Bioplastia donde se ha marcado el mentón y en barbilla donde es visible además un pequeño hoyuelo”, comenta García. “Con la Bioplastia además el pómulo también ha quedado un poco más marcadito“, añade.

Rinoplastia

A pesar de que el orden de los retoques a los que se ha sometido se desconoce, el cirujano consultado sí considera que las últimas fotografías muestran un alteración en su nariz. “En las fotos más recientes se le ve que la punta de la nariz está menos redonda, y se ve una marca en la columela (bajo la punta) como una hendidura que podrían deberse a una rinoplastia”, dice a este medio.

A juzgar por el análisis estético que el experto ha realizado para este medio, Laura Escanes ha experimentado un gran cambio físico pese a que ella prefiera guardar silencio en sus redes sociales sobre ello. Mientras que otras instagrammer como Dulceida o Maria Pombo han revelado las operaciones estéticas a las que se han sometido, la esposa de Risto Mejide solo se limita a confesar los secretos de sus looks. ¡Consulta nuestra galería y descubre su impresionante transformación!