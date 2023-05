Un básico que nunca falla: así es el top de punto sin mangas de Lefties

Ya casi es verano y queremos ir con las prendas mucho más cómodas y frescas. Por esto no te puedes perder el top de punto sin mangas de Lefties.

En tres colores distintos, es del todo veraniego y te lo pones siempre elegante con variedad de prendas, y está al mejor precio.

Así es el top de punto sin mangas de Lefties

Destaca por ser un top de cuello pico sin mangas y estar confeccionado en un tejido de punto muy cómodo para la estación del año en la que estamos.

A destacar que está elaborado en viscosa 70%, poliamida 30%, y para cuidarlo debemos tener en cuenta estos materiales y las preferencias de las etiquetas.

Primeramente en la web nos especifican que puede lavarse a máquina a máximo 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, a la hora de plancharlo debe hacerse a máximo 110 º c, sin limpieza en seco y no usar secadora.

En tres colores: ¿Cuál eliges?

Puedes comprar la prenda en tres colores mágicos. En blanco es el que más se estila y mejor queda con todo lo que te pongas. En color rojo es el más atrevido, así que no dejes de tenerlo si quieres ser la más sofisticado.

Respecto al color negro seguramente es el que vas a querer para las fiestas, pues siempre queda estupendamente con todo lo que tienes en el armario.

Dónde se compra

Este top está en la web de Lefties y su precio es de sólo 8,99 euros. según el color hay una talla u otra, porque se van agotando. En blanco, está en tallas XS, M, L y XL. Mientras que el rojo presenta tallas de la XS a la L. en color negro, tendrás tallas de la XS a la L.

Puedes comprar directamente en la web y si vas a recoger la prenda en la tienda, entonces ello es gratuito. El envío a punto de entrega es de 3,99€, envío estándar 4,99€ y el Express es 5,99€.

Para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido. Atención porque las prendas compradas en la web se pueden cambiar por otra talla o color solo en las tiendas físicas, siempre que estén en perfecto estado, dispongamos de stock en la tienda y mantengan el mismo precio.

Tienes toda la información en la web bien detallada y seguro que la tienes clara en cada momento.