El look pijamero vuelve con más fuerza que nunca y la prueba de ello la tenemos en una de las figuras más importantes del panorama internacional, Angelina Jolie. La actriz ha dado toda una lección de estilo durante una salida junto a sus hijos en Nueva York, para celebrar su cumpleaños.

La intérprete ha acudido a un restaurante especializado en noodles acompañado de dos de sus hijos, Pax y Knox. Para esta ocasión, Jolie ha apostado por una combinación de estilo pijama en satén negro,que refuerza su preferencia por los looks en clave minimalista. De hecho, el color negro es, sin duda, uno de los preferidos de su armario, que combina con otros neutros como el beis.

Jolie ha lucido un conjunto de la marca Olivia Von Halle, valorado en más de 500 euros y que puede adquirirse a través de la página web de Net-a-porter. Una combinación de pantalón de corte ancho y recto y camisa que recuerda a los pijamas que llevaban los hombres de clase alta de antaño y que va en línea con la tendencia comfy que impera de un tiempo a esta parte.

El diseño se inspira en los pijamas de satén que llevaba Coco Chanel en su casa y la actriz le ha aportado un toque de sofisticación con los zapatos de salón en negro, mascarilla a juego y bolso estilo shopper en crudo. Con el pelo suelo y sin casi maquillaje, la ex de Brad Pitt ha demostrado que la tendencia pijamera está más de moda que nunca, aunque siempre es importante apostar por diseños atemporales y con un plus de elegancia.

Este tipo de estilismo pisó con fuerza las calles hace algunos años ya que eran conjuntos capaces de aunar la sofisticación y la comodidad. Y es que no estamos hablando de pijamas de algodón en divertidos estampados -que sería una tendencia aparte-, sino de conjuntos en tejidos satinados que emanan sofisticación y que pueden convertirte en la más elegante de cualquier fiesta, por curioso que parezca.

Entre las que sucumbieron a esta tendencia hace años se encontraban nombres como Irina Shayk, Olivia Palermo o Sharon Stone, pero ahora el pijama es mucho más que una opción. La cuarentena del pasado año ha provocado un giro radical en la manera que concebimos en look working y la forma en la que nos vestimos para trabajar, sobre todo cuando el teletrabajo se ha convertido en una de las opciones predilectas para muchos.

Estar en casa no significa no arreglarse, pero sí optar por diseños más cómodos, sobre todo si tenemos por delante una jornada de intensas videollamadas. Los hay que prefieren vestirse de cintura para arriba, pero también quien considera mejor un total look en clave comfy. Esto ha llevado a muchas firmas a crear colecciones exclusivas o pensadas para el teletrabajo y, de una forma o de otra, esta impronta ha quedado impregnada en los looks que van más allá de esto.

Al igual que Angelina Jolie, son muchos los que han descubierto las bondades del look pijamero. No tiene que ser necesariamente un pijama, sino que puede tratarse de un estilismo de inspiración hogareña en tejido satinado que podemos combinar de múltiples maneras según el aire que queramos darle, hasta el punto de que puede ser una opción perfecta para una velada especial.

Fue la firma Prada quien inició esta tendencia en el año 2017, pero a día de hoy encontramos looks en esta línea en varias marcas. Por ejemplo, Sleeper tiene algunos conjuntos que son la quintaesencia de la sofisticación. Ya sean pijamas en sentido estricto o combinaciones inspiradas, lo cierto es que estos looks son una opción perfecta para esta temporada, capaces de crear un look de 10 gracias a los complementos.