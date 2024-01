Americana de pata de gallo de Mango: el ‘must’ en todos los looks de esta temporada

Hay un must en todos los looks de esta temporada que no podemos dejar escapar, la americana de pata de gallo de Mango que se agota por momentos. Ha llegado la hora de empezar a prepararnos para la nueva temporada. Las novedades de Mango son analizadas con lupa por las expertas en moda. Hay un tipo de prenda que nunca falla y que año tras año vuelve a ser tendencia, la americana de pata de gallo. La hemos encontrado en Mango y se está vendiendo como churros. Hazte con ella antes de que sea tarde.

El ‘must’ en todos los looks de esta temporada

Mango tiene un ‘must’ para todos los looks de esta temporada que no puedes dejar escapar. Es un buen básico que acabará siendo el que nos acompañe en esta época del año en la que parece que la primavera parece que se extienda con el paso del tiempo. Para afrontarla, nada mejor que hacerlo de la mano de un tipo de prenda que siempre se necesita.

La americana se ha convertido en nuestro mejor uniforme. Un tipo de prenda de esas que siempre quedan bien y que podemos combinar de una y mil formas diferentes. Es, sin duda alguna, el básico que no puede faltar en ningún armario y te sacará de más de un apuro. Es la chaqueta de entretiempo por excelencia.

Debes empezar a buscar una buena chaqueta de entretiempo que te acompañe en todos tus compromisos. Sin duda alguna hay un tipo de básico que nunca falla, la blazer que nos cubre de éxito y de gloria. Se ha convertido en la chaqueta para ir a trabajar o a estudiar, en cualquier caso, te quedará bien.

Es el mejor aliado de un look profesional, pero también ideal para una escapada romántica o una salida con amigas. Es ese fondo de armario que tengas la edad o la talla que tengas te quedará bien. Estiliza la figura y le da a cualquier otra prenda, ya sean unos vaqueros o una pieza básica como unos leggins un extra de buenas sensaciones.

La americana de pata de gallo de Mango

La pata de gallo es un estampado con mucha historia. Se cree que este tipo de estampado surgió en Escocia. Allí la lana de color blanco y negro se fusionaba para dar lugar a determinados patrones. Cada clan o familia tenía el estampado que se convertía en un signo de identidad de un determinado apellido.

Inicialmente no tenía un nombre tan singular, sino que se llamaba “HoundStooth” lo que se traduce en diente de clan. Más adelante pasó a Francia, al cruzar al continente adquirió otro nombre que acabaría traduciéndose del francés “Pied de Poule” o pata de gallo tal y como la conocemos hoy en día.

Por lo que de este origen que nos remonta a varios cientos de años, hemos llegado a la situación actual. Uno de los estampados que año tras año siempre tenemos en cualquier armario. Si estás buscando un tipo de prenda que seguro que te quedará bien, tengas la edad que tengas, no lo dudes, es este.

Tal y como figura a la descripción de esta prenda de ropa: “Tejido mezcla de lana. Diseño recto. Estampado pata de gallo. Cuello pico con solapa. Solapas con muesca. Manga larga con puños abotonados. Bolsillo de ribete en el pecho. Dos bolsillos de ribete en la parte delantera. Cierre de dos botones en la parte delantera. Interior semiforrado.”

Estamos ante un tipo de pieza que está hecho con un tejido mezcla de lana. Por lo que la podremos lucir en un invierno suave, con una bufanda, los días menos fríos. Teniendo en cuenta que casi no ha hecho frío esta temporada, podríamos perfectamente salir a la calle con ella, es un buen aliado de nuestro día a día, siendo el básico que todas queremos tener en nuestro armario.

El cuello de pico con solapa y las solapas con muesca son este tipo de detalles que siempre quedará bien. No importa con que la vayas a combinar, te quedará perfecto y demostrará este estilazo que acabará siendo el que marque una diferencia importante en tus looks invernales.

El cierre de botones te permitirá llevarla abrochada o abierta, en cualquiera de las dos posiciones te quedará ideal. Siendo una chaqueta o un complemento más de tu día en la oficina repleto de actividad. La puedes llevar en esos días en los que la calefacción brilla por su ausencia o simplemente en busca de mostrar un estilo de lo más profesional.

El precio de este tipo de prenda es de solo 89 euros. Mango vende la americana de pata de gallo más buscada esta temporada desde la talla XS hasta la XL, hazte con ella antes de que se agote.