Adiós a la manicura semipermanente: llegan a España las uñas ‘press on’ y te van a cambiar la vida

La manicura semipermanente tiene los días contados en España, llegan las uñas ‘press on’ que son las encargadas de cambiarte la vida por completo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado. Son días de aprovechar determinados elementos que llegan de una forma muy diferente y que puede acabar siendo clave en estas jornadas en las que la manicura es un signo más de presentación.

Podremos empezar a ver llegar determinados cambios que pueden convertirse en un antes y un después, con algunos detalles que serán las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar de una manera muy diferente a lo esperado. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que queremos lucir una manicura perfecta. Son días de aprovechar al máximo determinados detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

La manicura semipermanente se despide por completo

La realidad es que cada vez buscamos más tranquilidad y lo hacemos de tal forma que descubriremos un extra de buenas sensaciones que llegará de la mano de unos cambios que pueden ser claves en estos días. La manicura con menos ingredientes y que sea fácil de cuidar es un plus.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede ir llegando poco a poco, con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración.

Son días de mostrar nuestra mejor cara y hacerlo con unas manos perfectas que no tienen por qué ser costosas de mantener o de tener siempre en consideración. En esencia lo que necesitamos es ese plus que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Una manicura semipermanente puede no ser la tendencia de esta temporada, sino que, en su lugar, obtendremos una serie de novedades que nos llegan del sector de aquellos que hacen las uñas y que pueden acabar siendo esenciales. Este tipo de elementos acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos.

Llegan a España las uñas press on que te cambiarán la vida

Las famosas uñas pres son que pueden cambiarte la vida son un tipo de manicura que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Los expertos de Serenityestudio nos explican en su blog que: «También llamadas uñas de sticker o uñas postizas de presión, son una alternativa rápida, sencilla y versátil para lucir una manicura perfecta en cuestión de minutos. Se trata de uñas postizas prediseñadas, que vienen con un adhesivo y que se acoplan fácilmente a las uñas naturales, igual que una calcomanía. Por lo general, estas uñas postizas se fabrican en resina acrílica o plástico reciclado, se venden por paquetes de distintas tallas y algunas son reutilizables. Además, no cuestan mucho dinero y puedes encontrarlas en una gran variedad de diseños que se adaptan a todos los estilos. Sin duda, las uñas press on se han convertido en una alternativa de manicura versátil, accesible y conveniente, para lograr resultados profesionales en casa y lucir unas manos perfectas en todo momento. Al mismo tiempo, son consideradas una de las técnicas de manicura menos dañinas, por lo que puedes recurrir a ellas siempre que quieras».

Siguiendo con la misma explicación: «En comparación con otras técnicas de manicura, las uñas press on son muy fáciles de colocar, no requieren grandes habilidades ni experiencia, así como tampoco el uso de sustancias químicas agresivas ni lámparas ultravioleta. Como su nombre lo dice, su aplicación consiste en hacer una ligera presión para adherir la uña postiza a la uña natural. Normalmente, este tipo de postizas trae incorporado un adhesivo doble cara o un pegamento líquido para aplicar de manera individual. Una vez aplicado el adhesivo, es importante presionar muy bien para eliminar el aire entre las uñas postizas y las naturales, y garantizar una correcta adherencia».

Es importante empezar a tener en consideración determinados aspectos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Esta manera de conseguir aquello que queremos será lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una opción más barata y fácil de poner que podremos personalizar en estas próximas jornadas. Si estás pensando en cambiar tu manicura por completo, no lo dudes, ha llegado el momento de conseguirlo.