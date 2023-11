El abrigo de doble faz de Stradivarius que debes tener este invierno

El invierno está a la vuelta de la esquina, y lo mejor que puedes hacer es comprar tu ropa para el frío antes de que se vaya el otoño. Así amortizarás totalmente la inversión en prendas aptas para las bajas temperaturas, como este abrigo de doble faz de Stradivarius.

Hablamos de una de las mejores alternativas por las que puedes optar si no tienes un presupuesto demasiado importante. Toma nota y no pases frío durante este invierno

Alerta tendencia: abrigo de doble faz de Stradivarius

Con detalles como cuello solapa y manga larga, además de bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal cruzado con botones, rápidamente este abrigo llamará la atención de todos los que te vean llegar a algún sitio luciéndolo en cualquier tipo de outfit.

Serás la estrella del lugar si completas tus looks con acabados con tejido combinado en efecto pelo, sin olvidar el forro interior. Sumándole a eso que ni siquiera en las noches heladas que se prolongan hasta tarde la baja temperatura será un problema.

En qué tallas y colores se venden

Disponible solamente en color marrón, a la hora de seleccionar tu talla para este abrigo cuentas con cinco que van de la XS a la XL. Es decir, lo conveniente sería revisar su guía de tallas para evitar equivocarte. En la web de Stradivarius puedes buscar tu talla ideal.

Materiales y cuidados para que te dure mucho más

Este abrigo es perfecto para el frío porque está fabricado con 100% poliéster de la mejor calidad del mercado. Se trata de un material muy común en la fabricación de abrigos para la época más fría del calendario.

Agradecerás el aislamiento de la sensación térmica gélida típica de estas jornadas invernales. Y si eres cuidadosa, el abrigo te acompañará durante años ya que es muy duradero.

Resistirá a la utilización diaria, y tras cada uso, debes prestar atención a las recomendaciones que dan para su mantenimiento. Aconsejan no lavarlo y no recurrir a lejía ni blanqueador. Tampoco deberías plancharlo, y se recomienda entonces no meterlo en la secadora. Únicamente deberías realizar una limpieza en seco con tetracloroetileno o llevar el abrigo directamente a un profesional.

Precio, envío y devoluciones

El precio de este producto es de 59,99 euros. Recuerda que en Stradivarius los gastos de envío a tienda son absolutamente gratuitos. Asimismo, si pides tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratis para pedidos de más de 30 euros. Como en este caso.

También es importante aclarar que tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para la devolución. Igual si la talla no es la correcta y necesitas cambiarla por otra.

Siempre que cumplas los requisitos para las devoluciones, deberás ponerte en contacto con la marca para coordinar la devolución o el cambio del abrigo. Y esos procedimientos no tienen coste alguno.

¿Con qué combinar este abrigo?

Es bien fácil porque en la misma web de Sfera hay algunos otros artículos de su catálogo que quedan muy bien con este abrigo, haciendo hincapié en tres. Específicamente, el jersey punto semicisne canalé rayas, la falda mini efecto piel y las botas cowboy con tacón. Y todo ello lo puedes adquirir directamente en la web y sin salir de un mismo lugar para que vaya perfectamente bien con el abrigo de doble faz de Stradivarius.

Mientras otros abrigos superan los 100 euros, éste no pasa los 60 euros con el envío incluido a domicilio. Por esto verás que no hay tantos a este precio y con la calidad que siempre ofrece estar marca en todos lados. ¡A por él antes de que se agote!