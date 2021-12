5 ideas originales para el amigo invisible a golpe de precios ‘low cost’

Empieza la verdadera cuenta atrás. En menos de un mes las navidades 2021 están aquí y claro, ya se empieza a oír en los grupos de amigos y familiares la típica frase de cada año. ¿Hacemos el amigo invisible? Una tradición que pude ser completamente low cost y divertida. Para ello desde Look os vamos a dar unas cuantas ideas que os evitarán cualquier quebradero de cabeza, ya que en algunos casos esta misión se puede llegar a “complicar”. No obstante, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando ya sabemos la persona a la que tenemos que regalar y, por supuesto sorprender es ser lo más originales posible. Toma nota y no te pierdas ningún detalle de lo que te vamos a contar a continuación.

Tiger

En Flying Tiger encontraremos muchas de las ideas que probablemente estemos buscando, pero es que lo mejor de todo son sus precios, ya que por menos de 10 euros podremos hacernos con nuestro regalo de amigo invisible perfecto. Se pueden comprar sus productos tanto a través de su página web como en tiendas físicas repartidas por todos los rincones de Europa.

Taza agitable

Una taza agitable puede ser la solución par triunfar con tu amigo invisible. Además, el modelo que aparece en la fotografía tan solo cuesta 5 euros. Aquellos que quieran mover su café o simplemente las cucharadas de azúcar -o sacarina-, tan solo tendrán que apretar el botón rojo para removerlo en unos segundos. Va a pilas y es una taza que se sale del típoco estereotípo.

Futbolín

Para los amantes del fútbol están de suerte porque Flying Tiger tiene un juego que cuesta 10 euros. Eso sí, es tamaño mini, pero la diversión está asegurada. Cuenta con dos pelotas y tiene un tamaño de 20,5 x 16,5 cm.

Ale-hop

Por otro lado, si lo que se busca es ser el más divertido de este tradicional ritual navideño, Ale Hop tiene entre sus productos varios artículos de broma con los que triunfaremos seguro.

Tira-pedos

El famoso tira-pedos puede ser tuyo por menos de 3 euros, exactamente por 2.70 euros. Gracias a su función se pueden gastar bromas de lo más divertidas con las que no parareis de reír.

Adaptador con figuras

Por 3, 60 euros puedes regalar un adaptador con la silueta de ¡un koala! -también tienen otros diseños como por ejemplo, de un tigre, un unicornio, con frases…-. No solo sirve como adaptador de música, sino que también carga. Un dos en uno que hará muy feliz a tu amigo invisible.

Para el recuerdo

En Ale-Hop no quieren que pierdas ninguno de tus recuerdos, y es por eso por lo que tienen a nuestra disposición varios albumes de fotografías para recordar nuestros mejores momentos con nuestro amigo invisible. Hay varios diseños desde 6 a 10 euros.

Además, cuenta con anillas lo que facilita el pasar de unas hojas a otras. Se pueden encontrar en tonos dorados y negros y en colores pastel.