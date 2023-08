4 total looks de Zara para ser una estrella en las noches de verano

Interminables, en tu disco preferida, al lado de la playa o en una cena improvisada. Todas amamos los planes de las noches de verano. Y debemos ir con nuestras mejores galas: con estos 4 total looks de Zara.

Así serás la estrella de las noches de la época estival hagas lo que hagas. Y lo tienes todo concentrado en una sola web.

Te damos a conocer los 4 total looks de Zara

Las noches serán más especiales con este vestido blanco que puedes combinar con los pendientes plateados a juego y todo tipo de sandalias. Es el vestido de tirantes midi de escote pico y tirantes con el tejido con textura en relieve. Su precio es de 25,95 euros y los pendientes a juego son de circulo irregular y precio de 12,95 euros.

Con el vestido negro triunfarás en todos lados. Tienes el vestido corto de escote recto y hombros descubiertos. Con detalle de tiras con clips metálicos y aberturas en espalda. Además de llevar forro interior combinado a tono. Y lo completas con plateado o dorado y las botas negras altas para cuando refresca por la noche. Acertarás.

Las faldas y bermudas son para el verano. En este caso, es la falda pantalón de tiro alto con delantero cruzado. Presenta bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. El bajo es acabado sin costura. Lo llevas con camiseta blanca o negra y bolso metalizado y te comes la noche. El precio de la falda pantalón es de 22,95 euros, siendo la camiseta negra de punto de 19,95 euros. No faltarán las sandalias de cuñas, hay muchas y puedes ir cómoda a todos lados.

El look de fiesta para una noche de verano permite llevar desde pantalones a vestidos. Por esto lucirás más con este pantalón tipo cargo bordado. Es de tiro medio y cintura con elástico y trabillas. Lleva bolsillos laterales y de plastrón con solapa en pierna. Además del bajo ajustable con cordón elástico y stopper. Su precio es de 49,95 euros en diversas tallas.

Lo llevas con el top corto de bordados perforados que tiene un precio de 25,95 euros, además de camisetas y las sandalias planas y negras que te permiten ir siempre cómoda a todos lados. Seguro que arrasarás.

Con estos looks estarás siempre elegante pero además en la web de Zara tienes variedad de prendas para combinar que no puedes dejar escapar. No hace falta que salgas de la misma web para tener todas las prendas.